A Labège, la lutte contre les bouchons passe par le permis 125

Labège, France

"En voiture, je mettais environ 45 minutes le matin et parfois 1h30 le soir à cause des bouchons. Maintenant je mets 14 minutes" explique Tanguy. Ce salarié en alternance à l'IOT Valley a passé son permis 125 cm3 cet automne, et depuis il savoure. Il l'a passé avec un groupe de salariés.

Depuis le mois de novembre, l'IOT Valley, cet ensemble de start-up spécialisées dans les objets connectés, propose régulièrement des formations pour passer le permis de conduire 125 cm3 sur son parking de Labège, avec des prix réduits (150 euros au lieu de 250 en moyenne). L'idée est d'inciter une partie des 700 salariés à abandonner la voiture pour venir travailler en deux roues.

Une formation cadrée en 8h

La formation est assurée par un moniteur de l'auto-école ECF Didier Vasseur. Il forme les volontaires par groupes de 6. "On fait ça en deux demies journées, 8 h au total, une partie sur une aire fermée à la circulation et quand la maîtrise est en place, on part en ville, hors agglomération et sur la rocade". C'est ce qu'il faut pour décrocher le permis 125.

Le fait que tout soit organisé en interne par le village de start-up est un plus pour les salariés comme Guillaume. Il raconte : "sans cette organisation, je pense que je ne l'aurais pas fait. On n'a jamais le temps quand on travaille en start-up. Là ça simplifie les choses" .

D'autres alternatives

Pour l'instant, une vingtaine de personnes ont été formées. Mais il faut aller plus loin pour Thomas Gras, le responsable communication de l'IOT Valley : "c'est devenu une vraie problématique au niveau du recrutement notamment. Les bouchons freinent certains candidats. Il faut qu'on continue à développer les alternatives" dit-il.

L'IOT Valley vient de décider d'ouvrir ses formations au permis 125 aux autres entreprises de Labège, via un clip qui tourne sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas le seul axe développé. Il y a aussi des actions pour développer le covoiturage ou les trajets groupés en vélo.