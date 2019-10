A Landivisiau, des exercices d’appontages qui fatiguent certains riverains

C'est la même chose à Landivisiau avant chaque mission sur le Charles de Gaulle : les pilotes des Rafale de la base aéronavale s'exercent à l'appontage. Le bruit devient plus assourdissant et des riverains s'en plaignent, mais ces "entraînements sont nécessaires" selon les responsables de la base.

Landivisiau, France

Des rotations à basse altitude, pendant près de deux heures y compris le soir : les exercices d'appontages simulés sur piste demandent plus de temps et provoquent plus de nuisances sonores que d'ordinaire. Sur les réseaux sociaux, cela a suscité quelques interrogations des riverains du secteur mais aussi d'habitants plus lointains qui entendent les Rafale passer le soir de façon inhabituelle.

"Ça peut aller jusqu'à 23 heures, explique Cécile, qui habite à Plouzévédé. Quand on regarde la télé, on ne l'entend même plus !". Jean-Luc, qui élève des vaches depuis 30 ans à Bodilis, "se bouche les oreilles à chaque passage" : "en temps normal ça va, mais quand ils font l'appontage c'est si bruyant que toutes les tuiles de mon bâtiment agricole vibrent ! Quand ils remettent la pression à fond après un virage, c'est terrible". C'est un challenge aussi pour les parents. Si eux sont habitués, "ça réveille les enfants de la sieste si les avions n'arrêtent pas de tourner, explique Maud. Ils passent juste au-dessus de la maison !".

Des entraînements indispensables pour les pilotes

Les responsables de la base aéronautique navale sont conscients que cela engendre un peu plus de bruit, mais les entraînements d'appontages "sont indispensables pour préparer les pilotes", explique-t-ils. Il s'agit de remettre le pied à l'étrier pour ceux qui se sont déjà posés sur le porte-avions Charles de Gaulle, et de faire répéter l'exercice à ceux pour qui c'est une première. Selon les conditions météo et le trafic aérien, ils ont lieu du côté de Landivisiau ou Lorient.

Les séances d'appontages simulés sur piste auront lieu encore jusqu'au 13 octobre, avant deux semaines de pause. Elles reprendront ensuite du 28 octobre au 17 novembre. Une mission longue sur le Charles de Gaulle est prévue début 2020.