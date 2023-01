À Langon, des agriculteurs manifestent contre la limitation de circulation sur le pont de Port de Roche

C'est un pont de 1868 qui menace l'activité de dizaines d'agriculteurs installés sur les communes de Langon et Saint-Anne-sur-Vilaine. L'ouvrage de Port de Roche permet d'enjamber la Vilaine mais à partir du 11 février, la traversée sera interdite aux véhicules et surtout aux camions et tracteurs de plus de 3,5 tonnes. Une décision prise par le Département d'Ille-et-Vilaine après avoir constaté une dégradation de la structure. Pour les agriculteurs qui travaillent dans le secteur, ils devront faire des détours de plusieurs kilomètres.

La fragilité du pont est bien visible lorsqu'on emprunte la structure. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Par le passé, plusieurs études menées par le Génie civil du Département ont démontré que le pont se fragilise. "L'ouvrage est très dégradé", souligne Stéphane Lenfant, Vice-Président du Département délégué aux mobilités et aux infrastructures. Le tonnage autorisé avait déjà été réduit, passant de 16 tonnes à 12 tonnes.

Mais à partir du 11 février, le Département souhaite à nouveau limiter l'accès au pont pour le sécuriser, le temps de réaliser de nouvelles études et d'engager des travaux de rénovation, mais pas avant 2024 et pour une durée d'un an et demi minimum. Les agriculteurs dénoncent une "décision brutale" du Conseil départemental.

"Nous sommes laissés sans solution !"

Yannick est agriculteur, en ce moment, il emprunte ce pont plusieurs fois par semaine. Dès le mois prochain, il ne pourra plus le traverser et il comprend bien pourquoi : "Ils ont posé une réglette en 2019 il me semble, pour surveiller l'écartement du pilier et on remarque bien que la réglette est bien tendue. Maintenant, les piliers s'écartent !"

Surtout que son exploitation est située de part et d'autre de la Vilaine explique l'agriculteur : "Toutes les génisses sont sur Sainte-Anne et nos 80 vaches sont sur Langon, donc il faut aller les soigner ou les nourrir régulièrement. Au mieux, ça nous fait un détour de 30 kilomètres de fermes à fermes. Mais si on veut traverser la Vilaine avec un tonnage de plus de 18 tonnes, on est obligé de passer par Guipry-Messac. Et là, on arrive autour des 50 kilomètres aller-retour."

Les agriculteurs et les élus des communes aux alentours se sont réunis aux abords du pont. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Julien se trouve dans la même situation, avec des parcelles de chaque côté de la Vilaine. Ça fait des années qu'il a vu ce pont se dégrader : "On constate tout à fait que c'est un pont qui ne correspond plus aux usages qu'on en fait, que le Département se dégage de sa responsabilité qui est l'entretien des infrastructures routières. Donc c'est nous qui prenons aujourd'hui les conséquences de leur inaction."

Un portique de limitation en hauteur sera installé à l'entrée du pont de Port de Roche pour empêcher les véhicules lourds de traverser. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Les agriculteurs sont soutenus par l'ensemble des syndicats agricoles du département car cette interdiction menace l'activité des exploitants, mais elle inquiète aussi Dominique, le président de la Coopérative d'utilisation du matériel agricole (Cuma de Roche) : "On va perdre de l'activité, le prix de l'heure va augmenter et de fil en aiguille, les adhérents prendront de moins en moins de matériel. C'est compliqué à gérer. Aussi, on est passé à quatre salariés à temps plein depuis un an. Si c'est comme ça, le quatrième salarié risque de sauter." À l'échelle de la coopérative, il chiffre le surcoût sur une année à plus de 50 000 €.

Le filtrage mis en place par les agriculteurs. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Contacté par France Bleu Armorique, le Département explique que des travaux de rénovation vont être menés à partir de 2024. "Même en réparant le pont, on sera sur une limite de tonnage de 16 tonnes dans les meilleurs cas, 12 tonnes selon les études menées, explique Stéphane Lenfant, Vice-Président du Département délégué aux mobilités et aux infrastructures. On réfléchit à la construction d'un nouveau pont sur ce secteur."

Une réunion à venir

"L'urgence était la question de la sécurité, maintenant, nous allons dialoguer avec le monde agricole pour faire en sorte que cette période soit la moins impactante possible", ajoute Stéphane Lenfant. Une réunion est organisée lundi 23 janvier au Conseil départemental entre les élus des communes du secteur, les agriculteurs et les membres du Département.