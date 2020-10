Des trains TER Laval / Rennes remplacés par des bus à cause de travaux sur les voies

Sur les rails, des travaux de maintenance des voies entre Rennes et Laval vont commencer ce lundi 19 octobre et ils vont durer jusqu'au vendredi 30 octobre. Pendant 11 jours, plusieurs trains sont donc remplacés par des bus. Il ne s'agit pas des TGV mais des TER sur la ligne régionale Nantes Rennes.

Tous les trains ne sont pas interrompus entre Laval et Rennes pendant cette période. Le trafic est modifié en dehors des pics de fréquentation, selon la SNCF. Sur la ligne Nantes Rennes, les deux TER qui partent habituellement de Laval à 9h20 et 11h21 seront remplacés par des bus.

Des bus qui démarrent 20 minutes plus tard, à 9h40 et 11h39. Pour rallier Rennes, vous mettrez forcément plus de temps, une heure supplémentaire. Terminus donc à 11h05 et 13h04 au lieu de 10 heures et midi.

Des bus qui partent plus tard de Laval et plus tôt de Rennes

Même scénario dans le sens-inverse entre Rennes et Laval. Des bus d'abord remplacent les trains de 9h12 et de 10h57. Le départ depuis Rennes est avancé d'une heure à 8h09 et 9h51.

A noter que les cars peuvent être en retard à cause des embouteillages mais la SNCF l'assure : "les correspondances bus-trains seront assurées". Et mauvaise nouvelles pour les cyclistes : impossible d'embarquer son vélo à bord des bus.