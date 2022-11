À Laval, les trottinettes électriques ont-elles le droit de rouler sur les trottoirs ?

Non, rouler en trottinette électrique sur le trottoir n'est pas autorisé en France, mais les maires peuvent néanmoins le décider exceptionnellement (d'après le site service-public.fr). Ce qui n'est pas le cas à Laval. Au Quartier Ferrié ce lundi, la municipalité et la Prévention Routière ont organisé une action de prévention pour rappeler aux usagers les bons usages de la trottinette électrique en ville.

L'avion et le pigeon

Cet engin de déplacement personnel (EDP) est pointé du doigt car c'est un moyen de locomotion souple, agile mais du coup dangereux en milieu urbain. Rouler sur le trottoir est passible d'une amende de deuxième catégorie (150 euros). "C'est un peu l'avion et le pigeon. L'avion c'est la trottinette, le pigeon c'est le piéton. Et en général, l'avion bat le pigeon à la fin" métaphorise Quentin Morette, co-fondateur de l'association de prévention Two Roule.

Rouler les pieds l'un à côté de l'autre

Ce lundi un simulateur vidéo a été par exemple installé dans les locaux de l'IFSO (Institut de Formation de la Santé de l'Ouest), afin de montrer aux étudiants les potentiels dangers de la trottinette. "Il faut absolument avoir les pieds joints dessus, pour être en sécurité" martèle Quentin Morette, co-fondateur de l'association de prévention Two Roule.

"Avoir les deux pieds l'un à côté de l'autre permet d'avoir une vision périphérique. Si vous avez un pied devant et un derrière, vous allez forcément avoir un angle mort qui va être plus important. Il faut avoir le dos bien droit et surtout centrer le poids de son corps dans ses pieds. Ça peut paraître anecdotique, mais beaucoup de personnes utilisent la trottinette électrique en mettant énormément de poids finalement sur les mains. Ce qui est une erreur puisque ça augmente le risque de chute" continue cet expert.

Ce mercredi 30 octobre 2022, une nouvelle action de prévention est organisée sur le campus Laval-Changé, de 9h à 16h, sur un parking proche du Crous et devant l’Estaca.