Au lendemain de l'entrée en vigueur des 80km/h maximum sur les routes départementales sans séparateur central, France Bleu Poitou a testé pour vous cette nouvelle mesure.

Nous avons emprunté la route Poitiers - Limoges dans la Vienne, entre Poitiers et Lussac-les-Châteaux, pour voir et donner la parole aux conducteurs, qu'ils soient automobilistes ou routiers.

Premier constat quand nous sommes au volant : les automobilistes respectent la nouvelle limitation de vitesse. Seule une voiture arrive (trop) vite derrière nous et se rapproche à plus de 80 km/h.

Arrivés à Lhommaizé, sur l'aire de repos, Gabriel confirme ce constat. Il est en train de pique-niquer à côté de son camping car : "D'habitude, les gens nous doublent mais là, on n'a pas vu de manoeuvre dangereuse".

Des conducteurs qui respectent mais n'approuvent pas

A Lussac-les-Châteaux, tous les automobilistes rencontrés disent respecter les 80 km/h, mais... ne sont pas convaincus !

C'est la catastrophe, les voitures se collent! On est toujours à regarder le compteur" Jean-Bernard, automobiliste

Michel rentre vers le Sud de la France, par les départementales : "On fait très attention... mais sur des lignes droites comme ici, 80 ça n'avance pas!"

Alison confie appuyer parfois sur l'accélérateur pour passer à 90 km/h :

"Des fois on en a marre... alors on accélère un peu" - Alison, conductrice

Au volant de son poids-lourd de 44 tonnes, Philippe se gare sur cette place de Lussac. "Avant, les camions étaient limités à 80 km/h mais ils roulaient à 80. Maintenant, on fait attention... mais 80 pour tout le monde, maintenant les voitures elles nous collent et n'osent plus nous doubler!"

Il confie respecter la mesure, pour conserver son permis, car la sanction ne baisse pas : un excès de vitesse coûte toujours 1 point en moins et 68 € d'amende.

