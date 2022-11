A Limoges, la rue Jean Jaurès devient définitivement piétonne

C'était un test mais cette fois-ci c'est définitif : la rue Jean Jaurès devient piétonne. Elle sera fermée à la circulation dès ce lundi 28 novembre, dans un premier temps, pour les fêtes de noël. Début janvier, elle le sera définitivement cette fois-ci : le tronçon concerné est celui entre la rue Rafilhoux et l'Opéra de Limoges.

Moins de voitures, moins de pollution

Salomé, de la boutique de vêtements La Grevol, avait voté "pour" lors de la concertation dédiée aux commerçants, mais elle reste prudente. "D'un côté, les gens vont avoir du mal à se garer. D'un autre côté, ça va être sympa parce qu'on verra mieux les devantures. Même pour les enfants, c'est moins dangereux parce que les gens roulent vite en voiture. Des fois, c'est l'un ou l'autre" explique la responsable.

Parmi les arguments avancés par la mairie lors de la consultation qui a réuni 78% de réponses positive à la piétonnisation, il y a celui de la pollution. Marie, en balade avec sa petite-fille, y a été sensible. "J'entendais encore les émissions hier à la radio qui disaient que la plupart des maladies cancérigènes provenaient justement des particules. Donc, forcément, on ne peut qu'y être favorable" argumente Marie.

Les navettes remplaceront les voitures

D'autres sont moins confiants, comme Morgane, la responsable de la chocolaterie Borzeix-Besse. "Il est évident que pour la vente spontanée, rapide, nous perdons cette clientèle qui travaille la semaine" s'inquiète-t-elle.

Cette nouvelle configuration n'arrange pas non plus Nadège. Elle se rend tous les jours dans le centre-ville pour le boulot. "Ça va être galère parce que je suis dans une entreprise de nettoyage et je travaille dans beaucoup d'immeubles. On a des bureaux ici. Si on doit se garer à "Perpète-les-oies" avec nos voitures, ce n'est pas pratique" raconte Nadège.

Pour pallier l'absence de voitures, la mairie compte renforcer la fréquence de navettes avec de nouveaux itinéraires.

Des commerçants pas satisfaits

Il y a aussi ceux qui ne sont pas concernés par cette piétonisation. Le magasin de vêtements "Imagine" est en bas de la rue Jean-Jaurès. "La piétonisation, ça va concentrer toutes les personnes sur le haut de la rue et le bas de la rue va être délaissé" regrette le responsable de la boutique, qui aurait souhaité être inclu dans la piétonnisation.

La rue Jean-Jaurès sera fermée aux véhicules et les bus seront déviés. C'est pour cette raison que l'arrêt Saint Saint-Pierre, en face de la boutique de Flavien, sera supprimé. "Ça va complètement nous enlever cette visibilité. Ça peut tuer le centre-ville..." réagit-il.

Les commerçants comme Flavien ont une crainte : que les clients se tournent vers les zones commerciales.