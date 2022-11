A Limoges, les automobilistes privilégient les parking-relais pour ne pas circuler dans le centre-ville

Pour les voitures polluantes, il ne sera bientôt plus possible de circuler dans les centres-villes des agglomérations de plus de 150 000 habitants, ce qui inclus Limoges. Les Zones à Faibles Emission Mobilité (ZFE-M) se déploieront en France à partir du 1er janvier 2025. Les véhicules classés avec des vignettes Crit'Air 3, 4, 5 et les véhicules non-classés sont concernés.

ⓘ Publicité

Moins de voitures polluantes dans les centres-villes

"40 millions d'automobilistes" et l'Automobile Club Limousin tirent la sonnette d'alarme et mettent en garde le gouvernement sur le ras-le-bol des automobilistes. Du côté des Limougeauds interrogés, la mesure est aussi critiquée.

"Ce qui me dérange, c'est que ça va être encore les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule propre qui vont être pénalisées" s'inquiète Valérie.

Pour Roland, cette mesure pour lutter contre la pollution n'est pas très utile. "Il n'y en a pas des voitures non polluantes. Même les voitures électriques polluent. Et puis, dans le centre-ville, il y a aussi les camions et véhicules de livraison qui polluent" explique le retraité.

Se garer en extérieur du centre-ville et continuer à pied

En attendant que la mesure soit effective, certains automobilistes ont déjà pris les devants et se garent dans les parkings-relais avant de continuer leur chemin vers le centre-ville, à pied, ou en transports en commun.

C'est le cas de Mélanie, qui gare son véhicule au parking-relais. "Les places de stationnement sont payantes dans le centre de Limoges, alors que le parking-relais est gratuit. Je m'y gare et après je prends le bus pour aller dans le centre" confie la maman, sa fille dans les bras.

Pour Martine, stationnée au parking relais de Saint-Lazare, la raison est simple : "Je préfère marcher un peu jusqu'au travail, surtout quand il fait beau". Cette agent d'entretien laisse ainsi sa voiture toute la journée, pendant qu'elle effectue ses ménages.