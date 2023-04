A Limoges, les cheminots interpellent le vice-président de la Région en charge des transports

"L'ouverture à la concurrence, c'est la privatisation du rail", s'inquiète Franck Arrivé, secrétaire général CGT des cheminots à Brive. Comme lui, ils étaient près de 50, ce lundi matin, devant l'antenne limougeaude du conseil régional à l'occasion de la venue de Renaud Lagrave, le vice-président en charge des transports à la région Nouvelle-Aquitaine.

"On sait que là où il y aura de la rentabilité, il y aura des opérateurs. Là où il n'y aura pas de rentabilité, il n'y aura plus de ferroviaire", continue Franck Arrivé. Des usagers qui se sentent déjà délaissés. "On ne peut même plus aller à Angoulême si l'on veut attraper le TGV ou se rendre sur la façade atlantique. Ce n'est pas acceptable", raconte Eliane Croci, adjointe au maire de St Junien et usagère régulière du TER.

"Nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone"

Renaud Lagrave, le vice-président en charge de transports à la région Nouvelle Aquitaine comprend les inquiétudes de ces usagers. Mais il rappelle que la région doit se plier à la loi. "On doit prévoir cette sortie de convention avec la SNCF. On doit faire des appels d'offres", explique-t-il. L'élu rappelle aussi que la moitié du budget transports est consacré à la SNCF, soit environ 325 millions d'euros chaque année