À Lyon, un accident provoque la fermeture du tunnel de Fourvière

Ce jeudi matin, un convoi exceptionnel transportant une grue s’est engagé sous le tunnel de Fourvière, à Lyon, alors qu'il était hors-gabarit. Il s’est alors encastré dans la voûte à environ 150 mètres de l’entrée. Le tunnel est fermé au moins jusqu'à jeudi soir, 22 heures, dans le sens nord-sud.

Attention si vous prenez la route ce soir et que vous transitez par Lyon et le tunnel de Fourvière ! La circulation y est saturée et l'autoroute A6 fermée depuis ce jeudi matin en direction du sud. Vers 8 heures, un convoi exceptionnel transportant une grue s'est engagé dans le tunnel en provenance de l'A6, or il était trop gros. La grue s'est donc encastrée dans la voûte à près de 150 mètres de l'entrée, occasionnant des dégâts importants.

Des dégâts importants

Le tunnel a été immédiatement fermé dans le sens nord-sud, à partir de l’échangeur n°36 "porte du Valvert" afin de "afin de sécuriser la zone et effectuer en urgence les travaux nécessaires à la réouverture de la circulation" apprend-t-on dans un communiqué de la préfecture du Rhône.

Si vous circulez en voiture ou en poids-lourds de moins de 44 tonnes, à partir de "Porte du Valvert", suivez le boulevard périphérique nord lyonnais.

Réouverture partielle et circulation compliquée

D'après le préfecture, le tunnel devrait rouvrir à la circulation dans le sens nord-sud aux alentours de 22 heures. attention, les bouchons risquent d'être au rendez-vous et la circulation très chargée car elle s'effectuera dans le tube habituellement utilisé pour la circulation dans le sens sud-nord, selon un système bidirectionnel. La préfecture ajoute que cet aménagement "restera effectif le temps de la durée des travaux".