À Malemort les enfants vont à l'école en rosalie

"Rosalie". C'est ainsi qu'on appelle ces voiturettes à pédales que l'on rencontre souvent dans les stations balnéaires. C'est d'ailleurs durant ses vacances que le maire de Malemort Laurent Darthou a eu cette idée : "En en voyant passer, je me suis dit que ce serait bien que nos enfants aillent à l'école en rosalie". Et voilà donc une rosalie spécialement louée pour l'occasion et ce mardi matin 7 enfants de l'école Jules Ferry, tirés au sort parmi les 90 volontaires, qui ont pris place, dûment casqués, à bord aux côtés de deux pilotes membres du club de cyclotourisme de la commune, pour se rendre en classe.

J'étais au milieu alors ça allait" Thaïs

Un quart d'heure à peine de voyage et les voilà arrivés après moult coups de klaxon et autant de rires. "C'était trop bien, lance Maïwen en descendant . "Pédaler, klaxonner et dire à tout le monde bonjour !" "Quand on a monté sur les pentes c'était très bien" confie Thaïs qui reconnait que c'était quand même dur de pédaler. "J'étais au milieu alors ça allait". Jacques l'un des deux pilotes loue pourtant le coup de pédale de ses passagers : "fallait presque freiner de temps en temps".

Plus de pistes cyclables

Une action largement plébiscitée à Malemort que le maire inscrit dans une ambition de développer l'usage des mobilités douces, vélo en tête, dans la commune. "Une piste cyclable a été faite. Le réaménagement du centre bourg va être fait avec que des pistes cyclables" Et désormais tous les nouveaux projets devront inclure une place pour les vélos et pour les piétons. Quant à la rosalie ce n'est pas un coup de promo unique. Laurent Darthou veut refaire l'expérience dès les beaux jours du printemps prochain. Et pourquoi pas avec plusieurs cette fois