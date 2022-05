A Marange-Silvange, la voie rapide que la commune attendait depuis trente ans est ouverte

Depuis ce 10 mai, la voie rapide 52 est ouverte dans le sens descendant entre Rombas et Marange-Silvange, à l'ouest de la Moselle. Elle était ouverte dans le sens montant depuis un peu plus de deux semaines. Ce tronçon, qui a été le sujet de bien des péripéties, était attendu depuis trente ans.

Ça roule ! Ce mardi 10 mai, les premiers automobilistes ont emprunté le tronçon de voie rapide 52 entre le giratoire de Jailly, à Marange-Silvange, et Rombas (Moselle) dans le sens nord-sud. Dans le sens inverse, la circulation est ouverte depuis un peu plus de deux semaines.

Cette VR52, c'est un dossier au long cours lancé au début des années 90. Cette 2x2 voies doit permettre de passer de l'A30 à l'A4, direction Paris, sans être obligé d'emprunter l'A31 et son trafic déjà surchargé.

Elle doit aussi sécuriser les villes et villages de la vallée de l'Orne, dont Marange-Silvange, traversés par les automobilistes et routiers qui feraient un petit détour pour éviter les bouchons. En moyenne, 23 à 25.000 véhicules traversent quotidiennement Marange-Silvange. A terme, 20.000 d'entre eux devraient être déviés sur cette portion d'un peu moins de quatre kilomètres.

Pensé dans les années 70, combattu dans les années 90, inauguré en 2022

La génèse de ce projet remonte aux crises minières et sidérurgiques. "Un nouvel axe paraissait évident dès les années 70. Les fermetures progressives des grandes unités ont entraîné une évolution des trajets. Les habitants du territoire se sont tournés vers le sillon mosellan" a rappelé le maire, Yves Muller, au moment de l'inauguration. Mais ce n'est qu'en 1992 que le projet entre dans sa phase concrète. Et sous une forme qui ne plait guère à Marange-Silvange... "L'association d'opposants a compté jusqu'à 800 membres" a rappelé Yves Muller.

Non sans mal, un consensus a été trouvé sur un projet de 86,5 millions d'euros, financé à 40 % par l'Etat, qui sera gestionnaire via la DIR Est, à 32 % par la région Grand Est et 28 % par le département de la Moselle. Déclarés d'utilité publique en 2007, les travaux ont été engagés en 2015.

Au bout de ce tronçon figure une tranchée couverte, sorte de tunnel urbain long de 400 mètres, soutenu par 2.700 tonnes d'armatures métalliques et 27.000 mètres cubes de béton, et dont le sommet peut-être aménagé pour préserver le cadre de vie. Un espace public et des jeux pour enfants pourraient sortir de terre.

Et le dernier tronçon ?

Il ne reste plus qu'un tronçon de la VR 52 à construire. A l'est de Rombas. Des études ont été menées mais les différents partenaires doivent toujours se mettre d'accord sur la répartition du finacement.