À Marseille, bientôt de nouveaux portiques anti-fraude dans le métro

Ceux et celles qui ont l'habitude de prendre le métro le savent bien : il existe pour l'instant deux types de portiques pour valider les titres de transport. Il y a les tourniquets, les plus anciens, et les "PAF" (portiques antifraude), un peu plus récents. Ce sont les portes coulissantes en verre qu'il faut passer pour arriver sur les quais.

D'ici 2027, toutes les stations de métro marseillaises seront équipées de nouveaux "PAF". Grâce à eux, la RTM souhaite diviser par deux le nombre de fraude sur le réseau de transport à Marseille. Aujourd'hui, 16% des usagers qui rentrent dans le métro chaque jour à Marseille, le font en fraudant. Cela représente 128 000 voyageurs sur 800 000.

Des portiques plus grands et plus solides

Pour ça, les nouveaux portiques sont, d'abord, plus grands que les anciens PAF : 1 mètre 85 soit 30 centimètres de plus. Ils sont également conçus différemment, "en pointe de diamant" explique la RTM. Une forme censée empêcher les fraudeurs de s'appuyer sur le coffre des portiques pour les escalader. Les vitres des nouveaux PAF seront "plus résistantes" selon Jean-Pierre Yamin, le directeur des installations fixes et des systèmes à RTM.

"On pourra toujours se coller à la personne de devant pour passer"

"La RTM aura beau mettre des portiques dernier cri, cela ne servira à rien. On trouvera toujours un moyen de frauder", témoigne Sandra, 20 ans, qui à l'habitude de frauder tous les jours. "On pourra toujours se coller à la personne de devant pour passer", ajoute-t-elle. Un paramètre que la RTM certifie avoir prit en compte : "le système électronique, beaucoup plus fin, va nous permettre de régler cette problématique de "petits trains", répond Jean-Pierre Yamin.

Les nouveaux portiques permettront également aux usagers de valider leur passage directement avec leur carte bancaire, sans avoir besoin de prendre un ticket à la borne.