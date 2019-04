A Marseille cohabitation difficile entre piéton trottinette et voiture

A Marseille, depuis plusieurs mois maintenant, les trottinettes électriques ont fait leur apparition. Des trottinettes qui se multiplient sur les trottoirs et sur la route. Certains piétons et automobilistes ne sont pas très rassurés.

Marseille, France

Limitation à 6km/h sur les trottoirs

Depuis l'apparition de ces petits bolides, Agathe 78 ans n'est plus tranquille : "On ne les voit pas arriver. J'ai peur d'être bousculée parce qu'ils vont assez vite et ils vont sur les trottoirs. Pour les personnes âgées c'est un peu dangereux." Elle n'est pas la seule à s'en plaindre, Fatia est assistante maternelle avec 4 enfants à gérer et la poussette c'est une vraie galère : "C'est l'horreur franchement, on en voit dans chaque coin de rue. Des fois il y a des trottinettes qui coupent carrément le trottoir."

Interdiction de circuler sur la route

Avec ces comportements souvent dangereux, Jean Luc Ricca, conseiller municipal à la circulation et au stationnement, est obligé de faire un rappel à la loi avec un arrêté publié en fin de semaine : "Pour rappeler la tolérance zéro sur les trottoirs au delà de 6 km/h pour permettre uniquement la vitesse de 25 km/h sur les pistes cyclables et l'interdiction formelle de l'utilisation de ces trottinettes sur les voies de circulation. Un arrêté qui va un peu mieux cadrer le service actuel." La mairie réfléchie aussi à mettre en place des espaces spécifiques pour garer les fameuses trottinettes.