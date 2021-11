À Marseille, des habitants privés de bus à cause du stationnement sauvage

À Marseille, dans le quartier de Bon-Secours dans le 14e arrondissement, deux arrêts de bus ne sont plus desservis depuis le début de la semaine à cause du stationnement anarchique. La Régie des transports métropolitains (RTM) jette l'éponge et les habitants se retrouvent obligés de marcher.

C'est une spécialité marseillaise, la double, voire même la triple file. Une véritable anarchie sur la voie publique avec des conséquences. Dans le quartier de Bon-Secours dans le 14e arrondissement, le tracé de la ligne de bus 89 a été modifié. Deux arrêts de bus situés au cœur du quartier, Saint-Gabriel et Carrière Bon-Secours, ne sont plus desservis depuis le début de la semaine.

Les habitants se retrouvent donc obligés de marcher pour rejoindre le prochain arrêt. Vingt minutes à pied pour certains : "Si on a une poussette avec un bébé dedans, ou que l'on est une personne âgée, comment on fait ?" s'interroge un habitant.

"Il faut mettre des PV à 1.000 euros." - Jean-Paul Pons, adjoint à la voirie à la mairie des 13e et 14e arrondissements

La ligne de bus 89 représente le seul moyen de transport en commun qui relaie le centre-ville de Marseille et les 12.000 habitants de Bon-Secours. "Les personnes âgées ne prennent pas le métro ici. Si on supprime les arrêts de bus, les gens se retrouvent isolés." déplore Jean-Paul Pons, adjoint à la voirie, à la circulation et au stationnement à la mairie des 13e et 14e arrondissements.

Il y a cinq ans, une vingtaine de caméras ont été installées dans le quartier de Bon-Secours à Marseille pour lutter contre le stationnement sauvage. © Radio France - Paul Tilliez

Quatre arrêts de bus supprimés depuis 2013

Une vingtaine de caméras pour verbaliser à distance les véhicules mal garés quadrillent le quartier. Malheureusement, trop peu de contraventions sont dressées selon Gilles Delage, président du comité d'intérêt de quartier : "On nous répond à chaque fois qu'il n'y a pas assez d'effectifs pour contrôler. Donc ça nous coûte de l'argent, 25.000 euros rien que pour l'installation d'une caméra, et en plus, ça n'apporte aucune amélioration dans nos quartiers".

Le dossier de la circulation difficile, voire impossible, des bus dans le quartier de Bon-Secours est un problème récurrent. Depuis 2013, déjà quatre arrêts de bus ont été supprimés à cause du stationnement sauvage.