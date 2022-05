A Marseille, la Métropole annonce la construction d'une piste cyclable entre le Vieux-Port et les Catalans

Une voie entièrement réservée aux vélos et aux piétons, dans les deux sens, entre le Vieux-Port et les Catalans d'ici 2023. Elle prévoit moins de voies de circulation pour les voitures.

Une voie entièrement réservée aux vélos et aux piétons, entre le Vieux-Port et les Catalans d'ici 2023. C'est l'annonce de la Métropole Aix-Marseille-Provence ce mercredi. Aujourd'hui, cet espace d'un kilomètre est une voie réservée aux voitures. Sur le tronçon Carénage/Pharo, les quatre voies actuelles de circulation passeront à deux voies montantes et une voie descendante "afin de minimiser l’impact sur la circulation automobile", précise la Métropole. Les vélos et piétons seraient dans l'avenir protégés du trafic automobile par un séparateur infranchissable.

Les travaux doivent débuter cet été.

Moins de voies pour les voitures et moins de places de stationnement

Les travaux seront effectués en trois temps : à partir de juillet, c'est le lancement des aménagements pour modifier les accès au tunnel du Vieux-Port, coté Fort Ganteaume. Il s'agit de diminuer la vitesse des véhicules qui entrent et sortent du tunnel ainsi que la longueur des passages piétons. Cette phase nécessitera la suppression de 20 places de stationnement sur les 47 actuelles.

Ensuite, à la fin de l'année 2022, place à la création de la piste cyclable sur le tronçon Pharo/Catalans. Les deux voies de circulation en sens unique seront réduites à une seule voie tout en conservant le stationnement actuel.

Puis début 2023, ce sera le moment de la réalisation de la piste cyclable sur le tronçon Vieux-Port (théâtre de la Criée)/Pharo avec réduction de la circulation de quatre voies à trois voies (deux voies montantes et une voie descendante).

Pour la Métropole, cette piste cyclable "fait partie intégrante de la « ligne 1 Littoral » du Plan vélo, qui permettra de connecter à terme l’Estaque à Montredon". Elle sera conçue dans le même esprit que l’aménagement réalisé sur la Corniche Kennedy.