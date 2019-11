A Marseille peut-être le bout du tunnel pour station de métro Capitaine Gèze

Pour les habitants des quartiers Nord de Marseille, c'est un peu l'arlésienne. La station de métro Capitaine Gèze, futur terminus de la ligne 2 dans le 13ème arrondissement de Marseille a pris 5 ans de retard. "_Des retards technique_s" souligne Roland Blum l'adjoint à la Métropôle en charge des transports, qui ne prend aucun risque sur une date ferme de mise en service : "ce devrait être pour le mois de décembre mais il nous faut encore le certificat de sécurité, c'est une condition indispensable"

Pas de date officielle de mise en service

Les rames sont actuellement testées dans cette station située à 900 mètres de Bougainville. Un futur pôle d'échanges multimodal qui comptera plus de 600 places de parking, plusieurs lignes de bus ainsi donc que le terminus de la ligne 2 du métro. "Il était temps!" soupire Babeth Josua. Cette retraitée habite le quartier Saint-Joseph et résume à elle seule les difficultés des habitants des quartiers nord en matière de transport : "pour aller à l'hôpital nord, distant de 6 kilomètres, il me faut prendre 3 bus et passer par le centre ville ! Pourtant nous sommes dans les 13ème et 14ème arrondissements aussi nombreux que dans les Alpes de Haute Provence !"

Des transports en commun qui manquent dans certains quartiers

Une situation qui n'est pas réservée aux quartiers nord. "A la Penne sur Huveaune, il n'y a rien, pas de tramway, pas de bus, il faut prendre le train pour aller en gare Saint-Charles" précise Jean-Claude. "Il me faut 1H30 chaque matin pour venir travailler de la Valentine dans le quartier de la Cabucelle" se plaint Fadoua. Et Emmanuel de conclure : "j'habite Montreuil en région parisienne et c'est la même chose, c'est partout pareil pour les quartiers périphériques".