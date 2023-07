À Massy, l'une des plus grosses grues au monde entre en action

Dans l'Essonne, un chantier spectaculaire est en cours à Massy. Une imposante grue, l'une des plus grandes au monde , a été montée le long des voies ferrées du RER B et C. L'outil doit permettre de remplacer de deux ponts ferroviaires centenaires : le pont de Chartres, exploité par la RATP et sur lequel circule le RER B, et le pont de Gallardon, géré par la SNCF et sur lequel roule le RER C.

L'engin, qui mesure 107 mètres de haut, a été acheminé depuis l'Indonésie en pièces détachées, avant d'être réassemblé à Massy. Il restera en place six semaines afin de réaliser l'opération "Chagall", le chantier mené conjointement par la RATP et la SNCF Réseau. La grue est entrée en action pour la première fois ce mardi 18 juillet pour retirer le premier pont, appartenant à la SNCF. Il a été soulevé et déplacé dans la soirée, sous le regard de plusieurs centaines de curieux.

Présentation du projet de renouvellement des ponts de Chartres et Gallardon

"C'est plus exceptionnel qu'un feu d'artifice"

Liliane, qui habite juste à côté des lieux, a tout suivi depuis deux ans. "Avant, il n'y avait rien ici, juste un chantier où le pont était construction", se souvient-elle. Les travaux se sont accélérés au mois de mai quand la grue a été installée. "Au départ, cette grande grue jaune n'était pas montée mais c'était déjà impressionnant", poursuit-elle.

Mesurant plus de 100 mètres et pesant 4.500 tonnes, l'engin est la nouvelle attraction du quartier. "Une grue qui transporte un pont, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, c'est plus exceptionnel qu'un feu d'artifice du 14 juillet", assure Liliane.

Tout proche d'elle Thierry, peine à trouver les mots, il n'a jamais vu un tel spectacle. "C'est la première fois, et pourtant, j'en ai utilisé des grues", insiste l'ancien grutier, qui prend des photos pour immortaliser l'évènement. Éva, elle, est venue avec ses jeunes enfants, Mathis et Liam. "C'est super, c'est hyper pédagogique, raconte la maman. On explique aux enfants que c'est l'une des plus grandes grues d'Europe".

Interruptions de trafic sur le RER B et C

Le deuxième pont de la RATP a été retiré ce mercredi 19 juillet à 11 heures, en présence de Jean Castex, PDG de la RATP, et de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Début d'août, la grue sera utilisée une dernière fois pour déposer les nouveaux ponts.

Les travaux entraînent des interruptions de trafic sur le RER B, fermé entre Fontaine-Michalon et Massy-Palaiseau jusqu'à ce vendredi 21 juillet et ensuite entre La Croix de Berny et Massy-Palaiseau à partir de samedi 22 juillet jusqu'à vendredi 4 août. Sur le RER C, le trafic est interrompu entre Pont de Rungis et Massy-Palaiseau jusqu'au 26 août.