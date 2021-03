A Mauguio, les riverains de la départementale attendent leur mur anti-bruit

C'est une source de stress quotidienne pour Henriette Matéo. Le bruit généré par les voitures et camions de la D189 la rebute à sortir dans son jardin, et l'empêche de dormir fenêtres ouvertes à la belle saison. Entre la départementale et le pavillon de cette retraitée, il n'y a qu'une haie parsemée de trous. Dans les prochaines années, un mur anti-bruit sera érigé a promis le maire de Mauguio. La fin d'un combat de 10 ans pour cette habitante.

Entre la départementale 189 et ses riverains, il n'y a qu'une haie. © Radio France - Valentin BERTRAND

Idéalement située au sud-est de Montpellier, la départementale 189 permet de relier Lattes à Lansargues en passant par Mauguio. En deux décennies, elle a ainsi connue une "croissance exponentielle", passant de 5 000 à 20 000 véhicules par jour.

Une montée en puissance que ressent Henriette Matéo, qui vit avec la route depuis 20 ans :

On dit que normalement on s'y habitue. Moi je ne m'habitue pas du tout au bruit de la circulation. Quand je suis devant ma maison, du côté de la route, je sens le stress qui monte.

Après avoir posé des fenêtres très isolantes, installé la climatisation dans sa maison et même essayé un casque réduisant le bruit, elle est résignée. Il y a 10 ans, c'est elle qui avait alerté la mairie sur la nécessité d'installer un mur anti-bruit. Un combat qui a ensuite été endossé par l'Adec (Association pour la défense de l'environnement et du cadre de vie à Mauguio) qui représente 1 500 riverains excédés.

En 2022, le projet aura "bien avancé"

Réélu pour la troisième fois en 2020, le maire de Mauguio-Carnon, Yvon Bourrel (divers gauche) avait fait du mur anti-bruit un argument de campagne. "L'objectif est que l'ouvrage soit livré _avant la fin de cette mandature_", affirme-t-il. Signe que le projet est sur les rails, Yvon Bourrel a inscrit les études préalables au budget primitif 2021 de sa commune. Le coût total est estimé à 700 000 euros pour un mur de 1,2 km entre les ronds-points Willy Brandt et Bérégovoy.

La facture sera supportée par la ville après un bras de fer avec le département, gestionnaire de la route. Les habitants devront donc s'armer d'encore un peu de patience, puisque des travaux de sécurisation et d'élargissement des chaussées doivent être réalisés en amont. Yvon Bourrel assure que d'ici 2022, le projet aura "bien avancé". Un délai au long court dont il se dédouane :

La commune ne peut pas être la seule à maîtriser l'ensemble des problématiques liées à cette route départementale. Il y a aussi des enjeux environnementaux, hydrauliques et de sécurité qui incombent au département et dont je ne maîtrise pas le calendrier. Donc, à faire les choses nous voulons les faire bien et de manière durable.

Yvon Bourrel, maire de Mauguio-Carnon (divers gauche) © Radio France - Valentin BERTRAND

Yvon Bourrel : "La commune ne peut pas être la seule à maîtriser l'ensemble des problématiques liées à cette route départementale" Copier

En attendant, les riverains doivent se contenter du revêtement "phonique" installé en 2017 pour atténuer les bruits de la route.

à lire aussi Un enrobé phonique pour réduire le bruit sur la départementale 189 à Mauguio

Un dispositif qui a apporté un léger mieux selon Pascal Manceau, président de l'Adec :

Il y a eu une petite amélioration : -5 dB la nuit et -2,5 dB le jour. On reste loin du compte.

Henriette Matéo : " je ne m'habitue pas du tout au bruit de la circulation" Copier

Selon lui, la plus grande difficulté a été de faire reconnaître la nuisance par les élus. Actuellement, le bruit moyen mesuré en bord de route est de 68 dB, soit l'équivalent d'une salle de classe très bruyante. C'est encore trop selon Pascal Manceau :

Si la moyenne est à ce niveau, je vous laisse imaginer les pics.

Il espère désormais que les habitants seront concertés dans le choix du mur anti-bruit. Et compte plaider pour une installation qui absorbe et non réverbère, pour ne pas impacter les autres riverains.