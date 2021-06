À Mérignac, les nombreux travaux perturbent la circulation

"On ne sait plus comment faire pour aller en centre-ville", se plaint Danièle. Elle qui habite près de l'Avenue de la Libération, actuellement barrée pour la rénovation du réseau d'assainissement, ne supporte plus la gêne occasionnée par les travaux qui bloquent la circulation en voiture. "Partout à Mérignac , il y a des travaux, les voitures sont déviées, on ne sait plus quel itinéraire choisir, regrette-t-elle. On comprend que ce sont des travaux nécessaires mais c'est ennuyeux, ça gêne tout le monde." Actuellement, onze chantiers sont en cours à Mérignac (Gironde). En plus du prolongement de la ligne A du tramway, la ville s'est lancée dans la réfection de certaines voiries et la construction de pistes cyclables, notamment sur le pont du Chut qui enjambe la rocade.

Ce sont justement les travaux du pont du Chut qui posent le plus problème aux automobilistes. Certains se sont plaint auprès de la mairie de mettre plus de cinquante minutes pour aller du centre-ville à la rocade contre une dizaine de minutes en temps normal.

Certains travaux repoussés pour limiter la congestion

Pour répondre à cette problématique, le département de l'urbanisme suspend les travaux sur le pont jusqu'au 12 juillet. "Ça va donner d'avantage de respiration. C'est une période moins fréquentée par les automobilistes.", expliquait le maire Alain Anziani ce lundi, après une conférence de presse sur l'avancée des travaux. Dès ce mercredi 2 juillet, la circulation reprend dans les deux sens sur le Pont du Chut pour éviter la saturation. Des travaux étaient également prévus sur le sens giratoire à côté du pont, il auront quant à eux lieu à l'horizon 2024.

Pour Alain Anziani, si les problèmes de circulation sont regrettables, les travaux qui les ont engendrés sont néanmoins nécessaires : "C'est le propre de l'action publique, il faut faire des travaux. On sait que ça provoque beaucoup de mécontentement sur l'instant, on sait qu'ensuite les gens seront contents".

Selon le Maire, l'accumulation des chantiers était difficile à éviter. Il fallait démarrer leur préparation en amont de la période estivale, généralement moins chargée en fréquentation routière, pour qu'ils puissent être effectués avant l'automne et le retour des vacances d'été.

De nouvelles perturbations de la circulation sont à venir

D'autres travaux actuellement en cours pourraient venir perturber la circulation dans les prochains mois. C'est le cas de ceux liés à la réalisation des infrastructures pour le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) reliant Bordeaux et Saint-Aubin de Medoc. Dans ce cadre, à Mérignac, la rue Pierre de Coubertin sera mise en impasse du 5 juillet au 20 août.

Enfin, la mairie a également tenu informé de l'avancée des travaux d'extension de la Ligne A du tramway. Ils devraient se terminer en mars 2022. "Les travaux du tramway sont bien partis, ils n'ont pas de retard, expliquait Alain Anziani lundi. Maintenant, il faut poser les rames et ça devrait durer encore un peu moins d'un an. Encore un an de souffrance et d'impatience à avoir pour que tout ce secteur soit relié à l'aéroport mais après vous aurez un tram, des voies dédiées, des pistes cyclables, un cheminement pour les piétons, des arbres. Ce sera vraiment un itinéraire remarquable." Dans les cadres de ces travaux d'extension de la ligne A, la circulation du tramway sera interrompue entre Fontaine d'Arlac et Le Haillan-Rostand du 5 juillet au 3 septembre.