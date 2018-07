Metz, France

Si vous partez en vacances, votre voiture va sûrement faire des centaines de kilomètres, le tout sous un soleil de plomb. Vous ne manquerez pas de mettre la climatisation, ce qui peut vider les batteries de votre véhicule. Les bouchons vont aussi mettre à mal vos plaquettes de frein. C'est pourquoi le contrôle technique est indispensable avant le grand départ.

"C'est un automatisme !"

Dans les rues de Metz (Moselle), les futurs vacanciers sont bien à jour."La première chose à laquelle je pense avant de partir en vacances, c'est faire réviser la voiture ! Les valises, c'est bien gentil, mais ce ne sont pas elles qui vont m'emmener d'un point A à un point B", glisse Nathalie. Pour Jean également, le contrôle technique a été effectué juste avant le départ : "pour moi, c'est un automatisme !"

Au garage Midas de Metz, ça a été le rush toute la semaine. "Les départs en vacances, c'est 30 à 40% de trafic journalier en plus dans notre garage", indique Philippe Kuchli, le patron de l'établissement. Les contrôles techniques concernent environ 1 véhicule sur 2 et plus de 40% du chiffre d'affaires. Et c'est souvent pour les départs en vacances, "la plupart du temps, c'est une révision en dernière minute".

Un mécanicien au dessus d'un capot, en pleine révision © Maxppp - PQR/ Frey

Quelques conseils avant le départ

René Sybille, l'un des mécaniciens du garage, souligne les choses à contrôler avant de prendre la route :" Il faut checker les batteries, elles peuvent tomber en panne à cause de la chaleur. Les pneumatiques , le freinage, l'éclairage, la pression des pneus aussi, c'est primordial". La plus grosse demande de révision par ce temps caniculaire, c'est le filtre de la climatisation. Il faut également être très vigilant quant au système de refroidissement du moteur et vérifier les ventilateurs.