À Moissac, les gendarmes s'assurent que les bus scolaires sont en règle

Des dizaines de milliers d'élèves en Occitanie prennent le bus le matin pour se rendre à l'école, au collège au lycée. Plusieurs fois dans l'année, mais d'autant plus en ce mois de rentrée, les gendarmes contrôlent justement ces bus scolaires. Ils s'assurent que le véhicule en lui-même et que le conducteur ne représentent pas de danger. Illustration à Moissac dans le Tarn-et-Garonne, devant le collège François Mitterrand.

La sonnerie n'a pas encore retenti, les car ralentissent sur le parking et le major Gérard monte à bord pour s'occuper des vérifications. "Le permis, la capacité de conduire, la validité du contrôle technique, énumère-t-il, _et puis tout ce qui est équipement de sécurité : l'extincteur, la trousse de secours, les marteaux en cas d'acciden_t."

Trente contrôles dans l'année

Derrière le volant : Wilfried Gurbala, "quand on ne s'y attend pas, c'est un peu stressant, reconnait-il, mais quand on sait qu'on est en règle, qu'on fait attention, normalement tout se passe bien et il n'y a pas de souci". Tout est, en effet en règle pour lui, c'est le cas pour la plupart des conducteurs.

Il faut dire que ces contrôles sont très réguliers, le commandant Fornari supervise l'opération "on est sur une trentaine de journées de contrôle par an". "La plupart des infractions que l'on découvre sont mineures, rassure-t-il. Mais parfois on a de très désagréables surprises. Je pense notamment à l'année dernière, une conductrice qui conduisait sous méthamphétamine. Là on suspend le permis, et ces gens-là ne sont plus autorisés à conduire des cars scolaires, mais ça reste quand même l'exception."

Ce lundi 19 septembre débute par ailleurs à Marseille le procès de la catastrophe de Millas (Pyrénées-Orientales). En décembre 2017, six enfants ont péri dans la collision d'un bus scolaire et d'un TER à un passage à niveau.