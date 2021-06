À Montagnac, la déviation a changé la vie des habitants, pour le meilleur et le moins bien

"Lorsqu'un camion passait dans la rue, l'eau de mon bain vibrait" Michel a attendu des années la déviation de Montagnac, "et puis du jour au lendemain, il y a eu la déviation et le silence". Les trois kilomètres de contournement de Montagnac mis en service le 12 juillet 2018 ont représenté une petite révolution dans la vie des habitants. Avec cette déviation, fini le bal des poids lourds, des convois exceptionnels avec mobil-homes et éoliennes et des voitures en transit. Chaque jour, 10 000 véhicules traversaient la commune par la D613. La commune a, depuis, retrouvé un peu de calme, de qualité de vie et de sécurité. Ce changement brutal n'a pas été simple pour les commerçants qui ont perdu des clients parmi ces automobilistes de passage, mais globalement, le bilan de cette déviation, 3 ans après, est positif.

Une meilleure qualité de vie pour les tous les habitants

Pour ceux qui vivent le long de la D613, c'est "le jour et la nuit, une révolution, Arnaud qui vit au rez de chaussée sur l'avenue principale se rappelle encore de "tous ces camions qui venaient d'Espagne ou y allaient, c'était très bruyant, j'ai du double vitrage, mais l'été on est obligé d'ouvrir les fenêtres, c'était l'enfer". Nathalie se réjouit pour la sécurité de ses enfants, "lorsqu'elle rentrait de l'école, ma fille devait longer la grande rue, c'était l'angoisse chaque jour, maintenant, je suis plus tranquille."

On se demandait quand est-ce que les maisons allaient tomber - Michel qui vit sur l'avenue principale de Montagnac

La déviation a aussi changé la vie de Bruno le facteur. Avec sa voiture, il bloquait toute la circulation, déjà très dense, à chaque arrêt, "là c'est plus tranquille, je peux prendre le temps de m'arrêter plus longtemps si besoin". Sans compter que traverser la rue était très compliqué pour les piétons.

Un bilan mitigé pour les commerçants

Chez les commerçants, le bilan de la déviation est plus mitigé. Pour Thierry et Pascale, gérants d'un des trois bureaux de tabac, "on travaille beaucoup mieux qu'avant puisque sans les camions, les voitures peuvent s'arrêter, d'autant que nous sommes sur la route de Montpellier, et maintenant, au moins, les gens peuvent traverser la rue à pied".

On était obligé de nettoyer la vitrine tous les jours, elle était noire - Thierry, gérant du bureau de tabac

Un meilleur chiffre d'affaire donc qui s'accompagne d'une meilleure qualité de vie ajoute Thierry, "maintenant c'est le silence et puis il y a moins de pollution, avant avec les gaz d'échappement, on était obligé de nettoyer la vitrine tous les jours, elle était noire, maintenant c'est plus sain." Pascale se souvient du passage des camions chargés d'éolienne, "c'était impressionnant, le auvent de l'ancien propriétaire a carrément été arraché".

Pas d'impact non plus pour Angèle, productrice à Montagnac qui vend ses fruits et légumes cinq jours par semaine sur la place de l'Esplanade au bord de la route, "c'est quand même beaucoup plus agréable et je n'ai pas perdu de clients".

On a dû licencier une de nos trois employées - Brigitte Lopez, gérante de la station service

En revanche, pour la station service à la sortie de la ville, la déviation a fait beaucoup de mal, une perte de 30 % du chiffre d'affaire la première année selon les estimations de Brigitte Lopez, la cogérante, "il a fallu licencier une de nos trois employées, ça nous a vraiment fait mal au cœur". Il a fallu également adapter les horaires, en fermant à 19 heures au lieu de 20 heures auparavant. La station a perdu la clientèle des poids lourds et des vacanciers l'été, "les gens qui partaient sur Sète ou qui allaient en vacances s'arrêtaient chez nous". Progressivement, la station a retrouvé une partie de sa clientèle, "grâce à la solidarité de nos clients les plus fidèles. On a eu l'impression qu'avec la déviation et la covid, certaines personnes ont pris conscience que c'était important de faire vivre le commerce local. C'est le cas des nouveaux habitants de Montagnac puisque la commune s'est agrandie."

Après une année difficile, on est retombé sur nos pattes - Murielle, gérante de la brasserie de l'esplanade

Sur l'esplanade, Murielle et son mari ont acheté la brasserie et le bar un an avant la mise en service de la déviation en comptant sur les prévisions de fréquentation indiquées par l'ancien propriétaire. Les automobilistes de passage et les chauffeurs poids lourds avaient pris l''habitude de s'arrêter pour manger. En 2018, c'est la douche froide "on a eu très peur lorsqu'on nous a dit que la déviation allait vraiment se faire et effectivement, la première année, on a eu une baisse du chiffre d'affaire". Mais dès la deuxième année, la brasserie a repris son activité à un niveau acceptable. Difficile d'expliquer pourquoi précisément mais il semblerait que certains touristes aient fait le choix de loger à Montagnac en chambre d'hôtes ou à l'hôtel, "la commune est proche des plages de Marseillan et de l'étang de Thau avec des prix beaucoup plus abordables et plus de calme". Trois ans après, la patronne de la brasserie de l'esplanade estime que le bilan de la déviation est plutôt positif même si elle "a perdu un peu d'argent. On est retombé sur nos pattes".

un équilibre entre activités économiques et qualité de vie

Confirmation de Yassine, le gérant du Snack du Régal, installé dans l'hypercentre de Montagnac, sa terrasse donne sur l'ex 613, "on a perdu beaucoup de clients qui prenaient une boisson ou un sandwich au passage", mais le commerçant se place aussi en tant que citoyen et là, "c'est du mieux, c'est quand même plus agréable pour nous tous sans la circulation incessante des camions".

Bref, les habitants de Montagnac semblent globalement satisfaits par le nouvel équilibre entre les intérêts économiques des commerçants et les préoccupations écologiques et de qualité de vie.

Reportage à Montagnac Copier