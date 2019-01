À Montargis, les transports scolaires seront bientôt gratuits

Dès juillet 2019, les familles ne paieront plus qu'une vingtaine d'euros de frais de dossier par an.

Montargis, France

L'année 2019 apporte son lot de nouveautés, et en matière de transports, elles sont de taille dans l'agglomération de Montargis. L'un des principaux changements, c'est la gratuité des transports pour les collégiens et lycéens qui se rendent dans leur établissement scolaire.

"Aller à l'école, ça devrait être gratuit."

Depuis la rentrée de 2017, les transports scolaires sont déjà gratuits pour les élèves qui empruntent les cars du réseau Rémi. Jusque là géré par le conseil départemental, la région a repris cette compétence et instauré la gratuité dans la foulée. Mais les collégiens et lycéens qui empruntent les bus de ville (réseau Tao à Orléans et réseau Amélys a Montargis) pour se rendre dans leur établissement ont continué à payer leurs tickets ou leurs abonnements. Une situation injuste selon les fédérations de parents d'élève, Martine Ricot, déléguée départementale de la FCPE s'était confiée il y a deux ans à France Bleu : "Aller à l'école, ça devrait être gratuit. Il y a une iniquité et une incompréhension. J'imagine qu'il y a des solutions... il y a dans la région d'autres métropoles qui pratiquent la gratuité."

Orléans, seule ville du département où les transports scolaires sont payants

Dès le 1er juillet 2019, Montargis fera donc partie de ces villes à offrir les trajets vers les établissements scolaires. Près de 3 000 jeunes n'auront plus à payer des tickets ou prendre un abonnement. Mais à Orléans, la municipalité n'a jamais voulu franchir le pas. Pour Frank Supplisson, le président de l'agglomération de Montargis, il était temps d'évoluer sur cette question : "C'est une demande des familles, un souhait de notre part. On a choisi la voie de la cohérence, de s'aligner sur les meilleures pratiques régionales. Les familles n'ont plus à se demander si elles habitent ou non l'agglomération, le régime de gratuité est exactement identique."

Une compensation versée à Kéolis par l'agglomération

Les familles devront tout de même s’acquitter des frais de dossier, une vingtaine d'euros par élève et par an. Reste que cette gratuité va coûter cher à Kéolis qui gère le réseau Amélys. Les transports scolaires rapportent 300 000 euros par an. L'entreprise a accepté de réduire ses marges, et l'agglomération de Montargis versera 175 000 euros par an en compensation.