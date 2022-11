A Montélimar les trottinettes électriques seront bientôt interdites dans plusieurs rues piétonnes

À partir du mois de décembre 2022, six rues ou portions de rues piétonnes de l'hyper centre de Montélimar seront interdites à la circulation des trottinettes électriques. Décision prise par arrêté municipal devant le boom des achats de trottinettes. Si la ville drômoise ne recense aucun accident grave, ce n'est pas le cas à l'échelle nationale.

ⓘ Publicité

Rien que sur l'année 2021, 24 personnes sont mortes au guidon de leur trottinette électrique et plusieurs piétons ont été blessés et c'est ce que souhaite éviter Montélimar. "Il y a un cadre légal mais il est beaucoup trop large" selon le maire montilien Julien Cornillet, "certes, sur une trottinette, vous devez respecter une certaine vitesse, porter un casque, un gilet fluo, être spécifiquement assuré, mais je ne vais pas aujourd'hui demander à la police municipale d'arrêter les trottinettes pour savoir si tout est en règle, elle a beaucoup d'autres choses à faire, et nous n'en avons pas le budget", rajoute l'édile.

Montélimar réglemente la circulation des trottinettes électriques dans le centre-ville. © Radio France - Erwan Chassin

Pour la municipalité, il n'est pas question d'interdire l'usage de la trottinette au contraire, la ville dit vouloir encourager les mobilités douces pour notamment fluidifier le trafic "mais il faut un partage raisonné de l'espace public".

Dès le début du mois de décembre, les agents de la ville feront d'abord de la pédagogie puis les contrevenants seront sanctionnés d'une amende de 135 euros.