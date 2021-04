A Montpellier, les immatriculations de vélo boostées par la prime de la métropole

C'est une mesure qu'attendait la fédération d'usagers de la bicyclette (FUB) depuis des années. Depuis le 1er janvier 2021, l'immatriculation obligatoire des vélos est devenue une réalité avec la loi d'orientation des mobilités (dite loi LOM). Pour l'heure, seuls les vélos neufs sont concernés, A compter du 1er juillet, les modèles d'occasion revendus par des professionnels devront également porter cette plaque d'immatriculation.

Concrètement, une fois les 10 chiffres apposés sur le cadre du vélo, le propriétaire doit compléter un questionnaire détaillé. Avec un objectif : faciliter son identification lorsque la bicyclette est retrouvée par la police après un vol.

Car les vélos sont devenus une marchandise recherchée. Chaque année, 400 000 vélos sont volés selon l'INSEE. Seuls un quart refont surface. Mais , en définitive, très peu sont rendus à leur propriétaire, faute de pouvoir établir la connexion entre les deux.

Pour Louis Couturier, co-gérant de la boutique Come Bike à Montpellier, c'est donc une mesure de bon sens :

C'est rassurant pour les clients. Ça permet à la fois de retrouver les vélos et de refroidir les voleurs parce que ça leur rajoute du travail d'effacer le numéro d'immatriculation.

Avec son associé Tristan, il a ouvert une boutique à Plan Cabanes il y a un an et demi. Leur idée : ne faire que de la vente de vélos d'occasion. Les patrons ont donc accueilli l'immatriculation obligatoire à bras car, estiment-ils, elle devrait limiter le recel de vélos volés :

Avec l'immatriculations, on aura la garantie que tous les vélos qui entrent au magasin ne sont pas volés. Ça sera évidemment possible une fois que tous les vélos seront immatriculés.

Deux systèmes sont possibles pour immatriculer sa petite reine. La gravure, qui ne convient pas aux cadres en carbone. Ou un système d'autocollant présenté comme "indécollable". C'est cette solution qui semble dominer à l'heure actuelle. Dans un cas comme dans l'autre, comptez une quinzaine d'euros et une quinzaine de minutes.

La prime vélo booste les immatriculations

Alors que tous les vendeurs de deux roues ne se sont pas encore équipés de graveuse ou de stickers, à Come Bike on enchaîne les immatriculations. Jusqu'à 17 en une seule après-midi. "Dans ces cas-là on ne fait que ça", raconte Louis Couturier.

Mais l'autre raison de cet engouement pour l'immatriculation provient de la "prime vélo électrique" appliquée par la métropole de Montpellier depuis novembre dernier, explique-t-il :

Pour profiter de la prime (de 500 €, ndlr), il faut que le vélo à assistance électrique soit immatriculé. Donc à partir de là, les gens ont acheté des vélos électriques et ils viennent les faire graver chez nous.

Comme près de 4500 habitants de la Métropole, Valentine (23 ans) a justement profité de cette prime pour acheter un vélo électrique. Mais pour elle, le faire graver relève avant tout d'une formalité :

C'est pour pouvoir bénéficier de l'aide de la métropole, sinon je ne l'aurais pas fait.

Les motivations de Valentine n'ont rien d'exceptionnelles, selon Louis Couturier, puisque 9 clients sur 10 viennent pour un vélo électrique. "Ça fait qu'on a immatriculé seulement 5% de vélo ordinaire", pointe-t-il. Certains Montpelliérains, comme Aurélien Lacaze, ont tout de même été séduits par l'argument de la protection :

C'est une sécurité en plus qui vient s'ajouter à l'antivol.

Avec déjà 600 immatriculations au compteur, Come Bike vient d'amortir la graveuse achetée 4500 €. Et les chefs d'entreprise s'attendent à ce que la demande aille crescendo avec l'immatriculation obligatoire des vélos d'occasion au 1er juillet.