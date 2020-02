A Montpellier, Saurel pose la première pierre du pont Maurice Gennevaux

Montpellier, France

A Montpellier, les embouteillages sont quotidiens au-niveau du rond-point de Gennevaux. Sur cet axe Saint-Jean-de-Védas - A750 à la Mosson, le trafic est toujours très dense surtout aux heures de pointe.

Philippe Saurel, maire et président de la métropole de Montpellier, a décidé de construire un viaduc pour « emjamber » le site. Il a posé mercredi 12 février 2020 la première pierre du pont : ce viaduc prévoit des voies routières pour les voitures sur la partie supérieure et des pistes cyclables et la ligne du tramway sur la partie inférieure.

38 millions d'euros, c'est le coût de l'opération de ce pont à la charge de la Métropole en partenariat avec l'Etat, la région et le département. Cette opération fait partie d'un tout : c'est la première étape de la construction de la ligne 5 de tramway qui deviendra à terme un grand ensemble, le Contournement Ouest de Montpellier.

En conférence de presse, Philippe Saurel l'a répété : entre les flux de l'A9/A709 et de A750, ce pont, et plus globalement le contournement Ouest de Montpellier va vraiment fluidifier la circulation à cet endroit-là.

L'ouest de la métropole est fortement embolisée avec des embouteillages importants tous les jours.

"Tous attendent avec impatience l'avènement de ce contournement routier qui n'est pas une autoroute et qui a seulement pour but d'assurer la liaison, sans embouteillages, de 2 segments qui ne se rencontrent jamais et qui viennent déverser leur flux de circulation dans les voiries secondaires de la ville centre, des petites villes et des petits villages pour lesquelles elles ne sont pas conçues et créent ainsi des embouteillages qui sont incontournables tous les jours"

"Un grand honneur de pouvoir mener ce projet"

Face aux adversaires au viaduc comme les écologistes autour de Coralie Mantion, tête de liste « l’Alliance des Écologistes » aux municipales à Montpellier qui parlent d'un projet "aspirateur à voiture", Philippe Saurel oppose solution pragmatique et réponse à de vrais problèmes pour les habitants de Montpellier et de la métropole.

Pas une autoroute mais une voie douce.

"C'est un grand honneur de pouvoir mener ce projet mais il faut être sage. Il faut aussi penser aux vélos, aux piétons, penser au tramway et penser aussi aux grands équipements. C'est un traitement global qu'il faut administrer et pas seulement un point de vue dogmatique. Moi aussi, je préférerais régler le problème avec des véhicules propres, avec aucun poids lourds ! Mais comment fait-on de l'A750 pour gérer les 14 000 camions ? Et quand on regarde la qualité de l'air, on s'aperçoit qu'elle est de mauvaise qualité le long de l'A750 pour le Nord, et le long de l'A709 et de l'A9 pour le Sud. Donc ce sont bien les transports autoroutiers, qui avec le stop & go des diesel, quand il y a des embouteillages, multiplie par 16 l'émission des gaz à effet de serre".

La Livraison du projet global est prévue pour fin 2022.