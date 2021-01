Une bonne nouvelle en ce début 2021, pour les Mulhousiens âgés de plus de 65 ans. Ils pourront désormais voyager gratuitement dans les bus et tramways de la ville.

A Mulhouse, les plus de 65 ans voyagent désormais gratuitement dans les bus et tramways

Depuis le lundi 4 janvier, les Mulhousiens âgés de plus de 65 ans peuvent se déplacer gratuitement dans l'ensemble des transports en commun du réseau Solea à Mulhouse. Il s'agit d'une promesse de campagne de Michèle Lutz, la maire Les Républicains de la ville. Pour l'élue, il s'agit d'améliorer la qualité de l'air, le pouvoir d’achat des aînés, de lutter contre l’isolement et de développer l’attractivité du commerce de proximité. "La gratuité des transports en commun pour les aînés Mulhousiens, c’est du pouvoir d’achat en plus, c’est de l’écologie incitative, c’est aussi récompenser les comportements vertueux", indique Michèle Lutz.

17.000 Mulhousiens concernés

En 2021, cette mesure de gratuité va coûter 540.000 euros à la ville de Mulhouse. Elle a fait l'objet d'une convention entre la Ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace Agglomération, autorité compétente en matière de transports. Quelques 17.000 Mulhousiens sont éligibles à ce dispositif et peuvent bénéficier tout au long de l'année de cette gratuité sur l’ensemble du réseau Soléa. La mesure s'adresse notamment aux 48% des plus de 75 ans qui vivent seuls à Mulhouse.

Modalités pratiques

Pour circuler gratuitement, il faudra être en possession d'un abonnement gratuit Soléa "Pass +65 ans". Pour l'obtenir, il faut renvoyer à la mairie de Mulhouse un formulaire de "demande de titre de transport gratuit réservée aux Mulhousiens âgés de 65 ans et plus", accompagné des pièces justificatives. Ce formulaire est disponible notamment en ligne, à la boutique Soléa de la Porte Jeune ou à la mairie de Mulhouse. Le formulaire peut aussi être demandé par téléphone : 03 89 33 79 29.