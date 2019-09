A Muret, les habitants voient le bout du tunnel... sous la voie ferrée

Muret, France

"A Muret, on ne parle que de ça", confie Georges, un habitant, qui a vu évoluer le chantier au fil des mois. "On attend ça depuis 35 ans au moins, si ce n'est 40" renchérit Marie, une riveraine. Ce vendredi 27 septembre, le tunnel sous la voie ferrée doit ouvrir aux piétons et aux vélos. Pour les voitures (la vraie ouverture en quelque sorte), il faudra patienter une semaine de plus : ça sera le vendredi 4 octobre.

L'avenue Saint-Germier va ainsi passer sous la voie ferrée, en plein coeur de ville. Le passage à niveau N°19 de la ligne SNCF Toulouse-Bayonne a été supprimé, et un tunnel routier a été creusé en dessous. Un soulagement pour les Muretains, car franchir ce passage à niveau était infernal aux heures de pointe, surtout le soir, avec des longues attentes les barrières fermées. La gare est à 300 mètres à peine, elle est très fréquentée. Le temps que les trains repartent, il fallait attendre patiemment derrière son volant, ou à pied près des barrières.

"Un jour, on a décroché une caravane d'un véhicule, et évacué de la voie ferrée. Le train est passé juste après !" - un commerçant

Il faut dire que la rue est très passante : elle mène d'un côté à la sortie de l'autoroute A64, et de l'autre à un des axes principaux de Muret, l'avenue Jacques-Douzans. Le bouchon avait tendance à redescendre sur l'avenue, et vu le trafic, les voitures étaient parfois à la limite d'être coincées sur le passage à niveau. Jean-Jacques Berna tient la quincaillerie Berna, un magasin installé juste à côté du passage à niveau depuis 1972, et il en a vu des choses en quarante ans : "parfois, des gens sont allés au-delà de situations compliquées. Des automobilistes par exemple sur la voie ferrée alors qu'un train arrive et que les barrières vont se baisser. Un jour, on a décroché une caravane d'un véhicule, et évacué la caravane de la voie ferrée. Et le train est passé juste après".

Le chantier a coûté 23 millions d'euros.