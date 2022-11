A Nancy, des vélos volés ou perdus vont connaître une nouvelle vie

Certains sont encore particulièrement en bon état. Ils ont passé 6 mois à attendre en vain le retour de leur propriétaire à l'hôtel de police de Nancy. Des vélos volés ou perdus ont été rendus par la police nationale à l'association Dynamo, qui se chargera de les réparer pour leur offrir une nouvelle vie. "On en retrouve beaucoup après abandonné dans la rue", explique François Pérain, le procureur de Nancy.

Une plainte par jour

Ce dernier confie qu'environ une plainte est déposée chaque jour dans le Grand Nancy pour des vols de vélos. Mais, même si depuis 2021, la loi oblige le marquage des vélos, pour retrouver les propriétaires, tous ne le sont pas, et ça complique la tâche selon le commissaire-divisionnaire Philippe Combaz. "C'est parfois compliqué. Donc cette solution est plutôt gagnant-gagnant puisqu'elle permet à l'association de faire fructifier ces modèles", décrit-il.

"Ceux qui sont réparables, on va les réparer", explique tout simplement Charlène Marchand, la présidente de Dynamo. "Et ceux qui ne le sont pas permettront de remplir notre stock de pièces", ajoute-t-elle. Il reste encore quelques vélos à l'intérieur du commissariat, une nouvelle convention avec une autre association sera donc certainement signée prochainement. En attendant, les vélos volés et retrouvés sont en photo sur le site de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle . Si vous voyez le votre, il faudra ensuite prouver que vous en êtes bien le propriétaire.