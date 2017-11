A Nancy, il y aura bien des bus et trams pour la Saint-Nicolas

Finalement ce jeudi 30 novembre, la CGT de Transdev, la société de transports en commun dans l'agglomération de Nancy retire son appel à la grève pour le week-end de la Saint-Nicolas ce 2 décembre. Trois autres syndicats ont signé eux, avec la direction pour une hausse de salaire en 2018.

L'incertitude planait depuis ce début de semaine. Les syndicats de Transdev, la société de transports en commun dans l'agglomération de Nancy CGT, Sud et FO, menaçaient de faire grève le week-end de la Saint-Nicolas. Ils protestaient contre la politique salariale de l'entreprise. Les négociations annuelles obligatoires venant de débuter. Trois syndicats, Force Ouvrière, Sud et CGC ont signé finalment un accord ce mercredi 29 novembre avec la direction pour une hausse de salaire de 1, 1% en 2018 et des primes sur le week-end de la Saint-Nicolas travaillé et sur les trois samedis travaillés en décembre. La CGT , elle n'a pas signé cet accord annuel sur les salaires, mais ce jeudi 30 novembre, elle annonce retirer son appel à la grève. Bus et tramways de l'agglomération de Nancy devraient donc rouler normalement le week-end du 2 et 3 décembre, week-end des festivités de Saint-Nicolas.