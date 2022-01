Le projet de transport du futur Urbanloop continue d'avancer dans le Grand Nancy

Où en est le projet de transport Urbanloop développé à Nancy ? Urbanloop, c'est un système de navettes individuelles sur rails, alimenté par de petits moteurs électriques et qui ambitionne de remplacer dans certains cas les transports en commun. Une idée née dans la tête d'étudiants nancéiens et de leurs professeurs. En mai dernier, Urbanloop, sur la piste d'essai de Tomblaine, a battu le record du kilomètre le moins cher pour un véhicule autonome sur rail.

à lire aussi VIDÉO - Le projet de transport public Urbanloop passe un cap dans le Grand Nancy

Depuis, le projet a été retenu pour équiper un site olympique des Jeux de Paris 2024 (celui de Vaires-sur-Marne) mais aussi pour mener à la future cité judiciaire de Nancy sur la friche Alstom en 2026. Urbanloop a également réalisé une levée de fonds de plus d'un million d'euros. Après avoir convaincu, il s'agit d'industrialiser Urbanloop pour le directeur de projet, Jean-Philippe Mangeot : "on a démontré que ça fonctionnait et pour transporter du public, il faut quelque chose qui soit aux normes, homologué. C'est beaucoup de travail".

Présentée au départ du Tour de France à Tomblaine le 8 juillet 2022"

Pour conserver un lien avec les habitants, et pour le faire mieux accepter par les futurs usagers, Urbanloop a demandé aux internautes de choisir les designs intérieurs et extérieurs des capsules qui seront fabriquées.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des capsules qui doivent être présentées au public cet été, selon Jean-Philippe Mangeot : "notre objectif, c'est de la présenter en réel au début de juillet 2022 pour qu'elle soit présentée au départ du Tour de France à Tomblaine le 8 juillet 2022 au matin et que l'après-midi, elle puisse tourner en démonstration pour des baptêmes".