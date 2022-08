A Nantes, les vélos cargos explosent en ville et vont changer le paysage urbain

Les ventes de vélos cargos ont explosé en France, plus de 350% d'augmentation en deux ans. Ecolo, multi-usages, c'est une bonne alternative à la voiture pour certains urbains. A Nantes, il y en a de plus en plus dans les rues.

On ne peut pas les rater. Dans les rues de Nantes, des cyclistes sur des vélos avec une grosse caisse à l'avant du guidon. Ils transportent souvent leurs enfants ou des courses. Ce sont des vélos cargos, le marché est en pleine explosion : + 350% d'augmentation des ventes depuis 2020 en France, selon la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB). Ecolo, multi-usages, c'est une bonne alternative à la voiture pour certains urbains.

La rentrée peut-être le moment où on investit dans un nouveau moyen de transport. En ce moment c'est le vélo qui a le vent en poupe puisque le nombre de cyclistes dans les villes a augmenté de 38% depuis 2019. Et dans les magasins de cycles, il y a cette niche des vélos cargos qui prend de l'ampleur, comme chez Bovélo sur l'île de Nantes, "un des tout premiers à en vendre dans la ville", explique Thierry Garel, le responsable : "On voit qu'il y a un boom. On a pas encore les chiffres de la rentrée, mais pour donner un ordre d'idée, il y a dix ans on en vendait cinq à l'année, aujourd'hui c'est plus de 150. Ça parait quand même assez classique dans le paysage urbain". Chez Cyclable Nantes, les vélos cargos représentent la moitié des réservations en cette période de rentrée. Même constat du côté de la métropole. En 2021, elle a accordé 275 subventions à l'achat de vélos cargos, contre 180 en 2019 et seulement 28 en 2013.

Un engouement qui s'explique à la fois par "l'impact de la pandémie sur les mobilités avec en plus l'augmentation du prix du carburant, qui font réfléchir sur les modes de déplacements urbain," explique Annie-Claude Thiolat, vice-présidente de la Fédération des Usagers de la Bicyclette et présidente de l'association "Place au vélo" à Nantes.

Ce type de vélo permet de transporter jusqu'à 150 kilos. Le prix va de 1.400 à 8.000 euros, si le vélo est motorisé ou non. "Je fais tout avec confie cette maman croisée sur la route, avec sa fille à bord. Je peux mettre les deux enfants dedans, les courses…". Rémi a lui adopté le vélo cargo il y a quelques années pour se déplacer avec son enfant : "depuis il a bien grandi, donc aujourd'hui je m'en sers surtout pour transporter des marchandises entre mes deux boutiques".

Deux inconvénients : l'espace et le stockage

Bien que les usagers que nous avons rencontré chantent les louanges du vélo cargo, c'est un vélo plus encombrant qu'un vélo classique. Les bandes cyclables ne sont pas adaptées, de même que les places de stationnement sur l'espace public. La métropole a donc intégré ce sujet dans ses plans d'urbanisme pour accompagner la dynamique. Le conseil métropolitain a notamment adopté un nouveau plan des itinéraires cyclables en février 2021. Ainsi, un parking de 1.200 places est prévu en 2025 à Gare Nord pour les vélos, dont une quarantaine de places sont déjà bouclées pour des vélos cargos. Le nouveau parking commerce contient quant à lui une trentaine de places cargos.

"On va aussi à créer des parkings à l'approche de certaines écoles" explique Aurélien Boulé, conseiller métropolitain développement de la pratique cyclable. On réfléchit aussi à comment faire en sorte que les vélos cargos puissent faire de longues distances, hors aire urbaine. On travaille par exemple avec la Communauté de Communes d'Erdre & Gesvres pour de futurs axes qui iraient vers Treillières et Nort-sur-Erdre."