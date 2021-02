A Nantes, le pont Anne de Bretagne conserve ses "coronapistes"

C'est une décision "assumée", prévient d'emblée Johanna Rolland. La maire de Nantes a annoncé ce lundi 1er février en conférence de presse que la quasi-totalité des "coronapistes" créées au printemps dernier seront conservées. Cela représente 21 kilomètres de pistes cyclables, et notamment celles du pont Anne-de-Bretagne.

Encourager les mobilités douces

Une nouvelle qui déplaît à Victor, automobiliste nantais. Il emprunte cette voie tous les jours. Pour faire 400 mètres, il met un quart d'heure, minimum. "C'est aberrant. On voit bien que depuis qu'il y a ces aménagements, le secteur est très encombré." Nolwenn, par exemple, évite soigneusement le pont Anne-de-Bretagne... mais l'axe perpendiculaire, le boulevard de la Prairie au Duc, est tout aussi congestionné. "Je prends cette route le matin, pour déposer ma fille à l'école et je vois bien le bazar que cela met."

Le vélo, je valide. Mais il faut aussi penser aux automobilistes" - Nolwenn

La pagaille est devenue quotidienne, et "insupportable" pour cette mère de famille. "Il faudrait trouver un moyen de fluidifier la circulation, poursuit-elle. Parfois on a pas trop le choix que d'utiliser sa voiture." Cécile, elle, est une adepte du vélo-cargo. Avec ses enfants, elle est souvent amenée à traverser cet axe, le matin. "Avec une seule voie de circulation, le trafic est réduit et c'est plus facile".

Des embouteillages qui ont amené Isaac à laisser sa voiture au garage. Maintenant, il traverse le pont à pied. Et c'est justement l'objectif de la mairie. Elle ambitionne de diminuer la part de la voiture de 43% à 27%. "Si on réduisait de 20% ces usagers qui peuvent faire autrement, on aurait une circulation extrêmement fluide, explique Nicolas Martin, vice-président de Nantes métropole en charge des mobilités douce. Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher ma baguette de pain à moins de trois kilomètres ?" L'élu met en avant les chiffres : d'après la métropole, le nombre de cycliste empruntant le pont Anne de Bretagne a augmenté, passant de 3400 aujourd'hui contre 1800 avant la création de cet aménagement.

La métropole a également annoncé la réouverture d'une voie aux automobilistes sur le pont Saint-Mihiel, tout comme sur le quai de la fosse. Ainsi, la voie ouverte aux vélos et bus est maintenue dans le sens entrant, supprimée dans le sens sortant.