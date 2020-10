À Nantes, le pont Anne-de-Bretagne va devenir une place sur la Loire

Ce vendredi, le conseil communautaire de Nantes métropole vote sur le réaménagement du pont Anne-de-Bretagne. D'ici 2026, il sera élargi pour y faire passer le tramway et le transformer en une sorte de place sur la Loire.

Le conseil communautaire de Nantes métropole se réunit ce vendredi avec notamment à l'ordre du jour l'élargissement du Pont Anne-de-Bretagne, entre la Petite Hollande et l'île de Nantes pour y faire passer le tramway à l'horizon 2026. Ce qui doit être voté, c'est l'enveloppe budgétaire pour financer le projet : 50 millions d'euros. L'idée, c'est que ce ne soit plus un simple pont pour traverser la Loire en voiture, en tramway, à vélo ou à pied... Mais carrément une place animée avec un belvédère pour admirer le fleuve.

Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas de période longue où on ne puisse pas circuler sur le pont

Pour ça, le pont actuel va être élargi d'une cinquantaine de mètres. C'est un énorme projet confirme Éric Chevalier, le directeur général délégué à la cohérence territoriale de la métropole : "Il ne s'agit pas de construire, simplement, un nouvel ouvrage mais de transformer celui que l'on a actuellement. Tout en essayant d'y maintenir la circulation autant que possible, y compris pendant les travaux". Parce que le pont Anne-de-Bretagne est essentiel pour franchir la Loire. C'est le deuxième après Cheviré en arrivant sur Nantes depuis l'aval de la Loire. "Il y aura de la gêne pendant les travaux, c'est évident, mais notre objectif c'est de la minimiser. De faire en sorte qu'on n'ait pas de période longue où on ne puisse pas utiliser le pont Anne-de-Bretagne. Et puis de trouver des alternative pour pour faciliter le report de la circulation sur d'autres axes ou sur d'autres modes de transport pendant la durée du chantier".

En chantier de 2023 à 2026

Le chantier devrait avoir lieu de 2023 à 2026, pour que tout soit terminé avant les prochaines élections municipales. Avant cela, il reste plusieurs étapes, notamment une concertation publique à partir du 26 octobre et le choix du concepteur à la fin de l'année prochaine ou début 2022.