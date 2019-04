A Nantes, les conducteurs de bus adoucissent les dos-d'ânes

Les conducteurs de bus s'indignent contre les dos d'ânes, à Nantes. Ils sont trop nombreux, mais surtout pas aux normes. Trop haut, trop abruptes. Et pour les chauffeurs, qui les empruntent plusieurs fois par jour pendant des années, les conséquences sur leur santé peuvent être dramatiques.

Nantes, France

Les chauffeurs de bus à Nantes ont mal au dos. A cause des ronds points, déjà. Trop nombreux. A cause des dos d’âne aussi. Qui ne sont pas toujours au normes. Trop gros, trop abrupt. Alors ce vendredi 5 avril 2019, ils ont lancé une opération "travaux publiques" devant la mairie. Des casques, des gilets orange. Et ils ont "raboté" un ralentisseur.

Action des syndicats des conducteurs de bus sur un plateau (un dos d'âne) à Nantes - CFDT

En passant dessus avec un bus, ça secoue. Et quand on passe plusieurs dizaines de fois par jour, pendant des années, on ressent des douleurs, au dos, aux bras.

Les syndicats demandent des aménagements. Ils ont compté, le bus C6 à Nantes, prend plus de 70 ronds-points par aller retour. Et 40 ralentisseurs. C'est éprouvant pour ceux qui conduisent.

Le réaménagement des ralentisseurs trop gros, "C'est ce qu'on fait" répond la métropole. En 2014, ils ont lancé un audit, et ont remarqué que 300 dos d’âne, sur les 1200 de la métropole ne suivaient pas les réglementations. Depuis, ils travaillent dessus.