Nantes, France

Les contrôleurs des bus et des tram nantais les attendaient depuis près d'un an, depuis la vague d'agressions violentes de l'été 2017. Les caméras piéton qui permettent de filmer pendant les contrôles sont arrivée le mardi 24 juillet. 30 caméras qui vont être testées pendant trois mois.

La caméra, ça fait comme une barrière. Ça évite que les gens s'emportent, surtout verbalement

Après quelques jours d'utilisation, ces caméras noires montrent déjà leurs effets. Elles sont bien visibles, au niveau de la poitrine des contrôleurs. Elles filment en continu mais l'enregistrement doit être déclenché manuellement, selon une procédure bien définie, explique Pascal Lucas, le secrétaire du CHSCT de la Semitan : "on prévient d'abord les personnes qu'on déclenche la caméras et on leur dit tout de suite que si elles se calment, on éteint la caméra". Et les premiers retours sont très positifs poursuit Pascal Lucas : "les gens voient la diode vertes allumée sur la caméra, ils se demandent si ça filme, si ça ne filme pas... Ils se mettent déjà un peu en retrait. Ça fait un peu comme une barrière et ça évite qu'ils s'emportent, surtout verbalement".

Les contrôleurs sont équipés de 30 caméras piéton pour l'instant - CFDT Semitan

Des résultats probants après deux années d'utilisation à Angers

Les contrôleurs de la Tan espèrent d'aussi bons résultats que pour ceux d'Angers où les caméras permettent de faire retomber les tensions dans 90 à 95% des cas.