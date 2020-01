À Nantes, les Ebusways de ligne 4 sont panne

Nantes, France

Si vous êtes un habitué de la ligne 4, vous avez dû le constater : il n' y avait pas de busways électriques ce mardi matin à Nantes. La direction de la TAN parle d'une panne informatique sur ces bus qui assurent les trajets entre la place Maréchal Foch et la porte de Vertou.

Un problème informatique

Le "convertisseur" ne marche plus. Il s'agit d'un logiciel qui permet de faire fonctionner les moteurs des busways électriques. L'autre problème se situe au niveau du bras qui sert à recharger ces bus. Les vingt-deux busways éléctriques sont rentrés au dépôt à Vertou. Ils sont réparés un à un par des techniciens qui ne ménagent pas leurs efforts. Trois bus sont de nouveau opérationnel depuis ce mardi après-midi. À la Sémitan, on espère que "ça va se régler rapidement", on demande aussi de l'indulgence "on est encore dans une période de rodage" explique la société qui exploite ces busways électriques. En octobre, dernier il y avait déjà eu des soucis avec le système de recharge.

En attendant le retour à la normale, les anciens bus ont repris du service. Les usagers sont un peu plus serrés puisqu'il y a 40 places de moins que dans les busways électriques.