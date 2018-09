Nantes, France

Vous pourrez faire tous les trajets que vous souhaiterez sur le réseau TAN ce samedi 15 septembre. Pour la Journée des Transports Publics, un ticket validé vous permettra de voyager en illimité en tramway, bus, chronobus et busway.

Sont concernés :

- Le ticket 1h

- Le ticket 1h acheté à bord

- Un ticket provenant d’un carnet de 10 d’1h

- Le ticket Samedi 1h

- Le mTicket

- La carte Libertan (validez-la simplement lors de votre première montée à bord)

Une fois validé le 15 septembre, le ticket sera valable jusqu’à 23h59.

L’occasion de découvrir les Journées Européennes du Patrimoine à Nantes, avec France Bleu Loire Océan.

Plus d'infos sur www.tan.fr

