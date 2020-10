A Neuilly, un tapis rouge déroulé pour les cyclistes de la "coronapiste"

Une dizaine de manifestants, des cyclistes du collectif Vélo-île-de-France, se sont rassemblés ce lundi sur le pont de Neuilly, face au quartier d'affaires de la Défense. Une action symbolique sur l'une des pistes cyclables les plus fréquentés de la petite couronne.

Un tapis rouge est déroulé sur la piste, des cyclistes passent sous une banderole "Bienvenue à la Défense à vélo", certains lèvent les bras comme s'il venait de remporter une course, sous les applaudissements. 30 000 cyclistes empruntent chaque semaine cette nouvelle voie sur le pont. Elle est toute récente. Avant, il y a cinq mois, il n'y avait rien sur ce pont, pas une seule piste, il était impossible de rejoindre le quartier de la Défense à vélo. Il fallait rouler sur les trottoirs.

"Près de 6000 cyclistes passent ici chaque jour. On en espère plus de 10 000" clame Louis Belenfant, le directeur du Collectif Vélo Île-de-France, qui regroupe des associations. Il poursuit : "Cette coronapiste change la donne, tout d'un coup, le quartier d'affaires s'est ouvert au vélo."

Sur le pont de Neuilly, face à la Défense, des cyclistes roulent sur un tapis rouge. © Radio France - Victor Vasseur

"C'est une autoroute cette piste cyclable" se réjouit Patricia, elle habite Puteaux et traverse le pont de Neuilly tout les jours. Mais son regret reste "le manque d'interconnexion entre les pistes". Il y a encore des trous dans la raquette : "Il faut étoffer le réseau. Parfois, au bout de la piste, il n'y plus rien, on revient sur la route."

Ces sept nouvelles "coronapistes" seront crées dans les prochaine semaines : rue Marx-Dormoy (XVIIIe), sur les grands boulevards entre la place de la République (Xe) et le boulevard des Italiens (IXe), boulevard de l'Hôpital (XIIIe), rue Linois (XVe), avenue d'Ivry (XIIIe), rue Claude-Bernard (Ve), et rue de la Grange-aux-Belles (Xe).

A Créteil, les voitures ont gagné

La capitale compte 50 kilomètres de pistes cyclables temporaires. Il y en a 170 kilomètres en tout en Île-de-France. 20 kilomètres de pistes ont été supprimées, comme à Créteil par exemple. Depuis un mois, les pochoirs au sol en forme de cycliste ont disparu, recouvert de peinture noire, les plots ne sont plus là. Des pistes cyclables temporaires de Créteil, il ne reste que les longues lignes jaunes. "Ce n'est pas possible, il faut nous protéger encore plus" lance Abdel, sur son vélo. "Il y a des voitures qui nous rase parfois. Ici, Créteil, c'est un peu comme la Hollande."

Une piste cyclable à l'entrée de Créteil. © Radio France - Victor Vasseur

La ville-préfecture a été pensée pour la voiture, pas facile donc d'intégrer des voix cyclables en quelques mois. "Il y a moins d'embouteillages" précise Jean-Yves. Ce retraité habite en plein centre de Créteil : "C'était infernal. En plus j'ai constaté qu'il n'y avait pas un vélo. Je suis pour les pistes cyclables, mais il faut les étudier. En plus, elles étaient prises par les motos aussi."

La mairie assure que des pistes seront réaménagées, mieux sécurisées pour les cyclistes, comme le long de la D19, qui traverse la ville de Créteil.