À Nibelle, des parents se mobilisent contre la suppression d'un arrêt de car scolaire

La Région Centre-Val de Loire souhaite supprimer un arrêt de car scolaire situé à plus de 2 kilomètres du bourg de Nibelle (Loiret). D'après elle, le bus effectue une manœuvre dangereuse. Une décision incompréhensible pour les parents d'élèves, soutenus par la maire.

L'arrêt est situé à l'angle entre la rue de la Cave et la rue de le Grange à Nibelle dans le Loiret.

Chaque matin en période scolaire, entre 25 et 30 élèves prennent le bus à l'angle de la rue de la Cave et de la rue de la Grange à Nibelle. Pour desservir cet arrêt, le car doit effectuer un demi-tour avec marche arrière dans une voie privée située une cinquantaine de mètres plus loin. "Une manœuvre dangereuse", juge la Région qui veut supprimer cet arrêt à compter des vacances de Noël. Elle a, début août, envoyé un courrier aux parents d'élèves, qui depuis se mobilisent contre la décision.

Je vais être obligé de changer de métier, pour un arrêt de car

"J'ai acheté un terrain ici, parce qu'il y a un arrêt de car, explique Grégory, père de famille. Je suis commercial et ma femme infirmière, nos horaires sont compliqués et je suis régulièrement en déplacement." Quand ils ne sont pas à la maison, les enfants parcourent seuls les 150 mètres qui séparent l'arrêt du domicile. S'il est supprimé, Grégory estime qu'il "va être obligé de changer de métier, pour un arrêt de car".

Un courrier de la Région daté du 4 août a été envoyé aux parents concernés. © Radio France - François Ventéjou

En cas de suppression de l'arrêt, il faudra emmener les enfants dans le bourg de Nibelle, à plus de 2 kilomètres du hameau. "On ne peut pas laisser nos enfants marcher 2,5 kilomètres sans trottoir, sur une route passante (ndlr, 70km/h), là c'est dangereux", considère Sophie, maman de deux enfants. Tous estiment que la manœuvre n'est pas dangereuse. "En 40 ans, il n'y a pas eu un seul accident", glisse un parent d'élève.

Un demi-tour 200 mètres plus loin ?

Par ailleurs, si les parents emmènent leurs enfants en voiture dans le bourg, "cela va provoquer un afflux de voitures sur l'arrêt de l'école et de la mairie", répond la maire de Nibelle, Catherine Ragobert, qui soutient le combat des parents d'élèves. Pour l'édile, ce sera une situation plus dangereuse que ne l'est celle-ci.

Afin d'éviter la solution radicale, c'est-à-dire la suppression de l'arrêt, la maire de Nibelle a envoyé, avec la communauté de communes, un courrier aux responsables de la Région pour, dit-elle, étudier les solutions alternatives. Celle d'un rond-point est inenvisageable : il n'y a pas assez d'espace et cela coûterait trop cher. "La solution bis que je demande de tester, raconte la maire. C'est de faire un aménagement au bout de cette rue de la Cave (à 200 mètres) afin que le bus puisse faire demi-tour." Et dans ce cas, peut-être que la marche arrière ne sera plus nécessaire.