A Nice: fermeture pendant une semaine d'une partie de la pénétrante du Paillon.

Nice, France

Les pluies diluviennes ont causé d'énormes dégâts sur la voirie azuréennes. De nombreuse routes azuréennes, notamment à l'ouest, ont passé des heures sous les eaux et ont été fragilisées. Mais à Nice aussi les pluies ont creusées les ouvrages. C'est le cas avec le Paillon qui a endommagé la pénétrante venant de La Trinité, la route métropolitaine 2204B. C'est donc une partie de cette voie, la plus proche de l'eau, qui a été fermée ce lundi soir à 19 heures entre le pont Anatole France et le carrefour Garigliano. Une fermeture pour une semaine. Des travaux de consolidations vont avoir lieu car les soubassements sont instables. De plus, les véhicules de plus de 7 tonnes ont également interdiction de circuler dans l'autre sens, du sud vers le nord, du carrefour Garigliano vers la Trinité.