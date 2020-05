A Niort, un peu plus de bus Tanlib à partir du lundi 18 mai

Du mieux sur le réseau Tanlib, à Niort et dans l'agglomération, à partir de ce lundi 18 mai. Avec l'ouverture des collèges, l'offre de transport passe de 65% à 75%. Les lignes urbaines (lignes 1 à 10) circuleront à une fréquence correspondant à la période "vacances scolaires" et non plus à celle du "samedi" comme c'était le cas depuis le 16 mars.

A noter, un fonctionnement normal des navettes du centre-ville, des lignes péri-urbaines (lignes 20 à 26). Les dessertes scolaires seront assurées aux horaires habituels dans les établissements qui seront ouverts.

Pour les transports à la demande et de personnes à mobilité réduite, fonctionnement normal également mais avec une capacité réduite pour respecter les distanciations (pour les réservations plus d'infos sur le site internet de Tanlib)

Port du masque obligatoire

Pour les bus, les règles à respecter sont toujours les mêmes depuis le déconfinement :