À Olivet, le pont Cotelle reprend forme

Le moment était important. Ce mercredi 2 novembre, la charpente métallique du nouveau pont Cotelle à Olivet a été installée sur ses deux piles, de part et d'autre du Loiret. Une étape cruciale, un an et demi après le début des travaux en mars 2021 .

Dans les airs, une grande structure verte et rouge, en réalité la charpente et ses contrepoids. "Pour pouvoir lancer ça, on tire avec des treuils et on fait glisser la structure de 320 tonnes sur des plaques de téflon", détaille Christophe Robert, responsable des ouvrages d'art à la métropole d'Orléans. L'opération doit durer maximum deux jours et est très précise : "un écart d'un centimètre au départ, et la déviation peut être énorme 50 mètres plus loin" explique Christophe Robert.

Un nouveau pont nécessaire

Élus locaux et habitants étaient réunis pour l'événement. "Ce pont était attendu depuis des décennies, affirme Michel Leclercq, maire adjoint en charge des travaux à Olivet. L'ancien ouvrage devenait excessivement dangereux, à la limite de pouvoir être utilisé. " Face au changement climatique, les cinq piliers installés dans le Loiret allaient aussi poser problème : "Nous allons avoir des épisodes cévenols, avec des risques de crues. Cela pourrait provoquer des risques d'embâcles, avec trop de d'herbe, de branches, qui pourraient accélérer les risques d'inondation"

Le nouveau pont n'a pas d'emprise dans la rivière, permettant aussi aux pêcheurs, kayakistes et pratiquants d'aviron de naviguer sans soucis sur le Loiret.

Un projet à 7 millions d'euros

Le projet coûtera en tout 7 millions d'euros à la Métropole d'Orléans : cinq millions pour le pont en lui-même et deux millions supplémentaires pour aménager la voirie sur chaque berge. Un pont qui fera la part belle aux modes de transports doux, avec des pistes cyclables protégées.

Les travaux sont encore loin d'être terminés. Les derniers tests de résistance sur le pont auront lieu à la mi-mars, l'ouverture à la circulation aura lieu dans la foulée si tout se passe bien. Avant ce projet de reconstruction, 8 000 véhicules empruntaient chaque jour le pont Cotelle.