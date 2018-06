Le contraste est saisissant. Il y a encore deux mois, plus de 2 000 motards avaient défilé dans les rues d'Orléans contre le décret abaissant la vitesse à 80 km/heures sur les routes aujourd'hui limitées à 90 km/heures.

Ce samedi, une nouvelle manifestation était organisée à Orléans à l'appel de l'association Colère 45, une semaine avant la mise en oeuvre de la mesure. Seule une poignée de motards et d'automobilistes ont répondu présent : ils étaient une trentaine à défiler.

Le rendez-vous était donné à Cap Saran, sur le parking du magasin Babou. Objectif : traverser Orléans et rejoindre la place d'Arc.

Mais la faible mobilisation a failli bouleverser les plans : les organisateurs ont organisé un vote pour savoir si cela vaut bien la peine de défiler. Réponse unanime : il faut manifester, car l'espoir est toujours permis selon Frédéric Chaline de Colère 45 : "Tout n'est pas encore fini. On peut toujours lutter jusqu'au 1er juillet. Pour nous ce n'est pas une défaite, on est allé jusqu'au bout."

"Le gouvernement a profité de la Coupe du Monde pour passer la loi"

Une quinzaine de motos, cinq voitures : les rangs sont clairsemés. Frédéric Chaline et Matthias Cirode tente de trouver des explications : "Le mois de juin est propice aux communions, aux baptêmes, aux fêtes des écoles, les gens commencent à préparer les vacances" détaille le premier, "Comme le gouvernement a profité de la Coupe du Monde pour passer la loi, les gens ont lâché" poursuit le second.

Au total, une quinzaine de motos et cinq voitures ont défilé dans les rues d'Orléans © Radio France - Cyrille Ardaud

Les motards et automobilistes mobilisés espèrent que le gouvernement changera d'avis au dernier moment, même si au fond, ils savent qu'ils vont devoir s'habituer à rouler moins vite dans les prochains jours. Ce n'est pas évident pour Matthias Cirode : "On n'y arrive pas ! Moi j'ai tenté de rouler à 80 km/h pour aller au boulot mais on est toujours tenté de rouler à 90 km/h. Dès le 1er juillet on va avoir plein d'amandes, il y a des permis qui vont partir en fumée !"

Des trajets plus longs

Elodie quant à elle a fait le calcul : chaque jour elle va perdre 10 minutes : "Pour aller chercher mon fils qui est à 25 kilomètres de mon lieu de travail, et être sûre de ne pas arriver en retard." Elle poursuit : "Je n'ai pas de limiteur de vitesse sur ma moto et ma voiture donc je vais cacher ma plaque pour être sûre de ne pas perdre un point tous les jours. On va avoir le nez sur le compteur en permanence, est-ce vraiment plus sécuritaire ça ?"

"Je vais cacher ma plaque pour être sûre de ne pas perdre un point tous les jours" - Elodie Copier

Rappelons tout de même que cacher sa plaque d'immatriculation est totalement illégal. Le conducteur risque jusqu'à 3 750 euros d'amende, une confiscation du véhicule, un retrait de 6 points, et 3 ans de suspension de permis.

à lire Le gouvernement lance une grande campagne de communication sur les 80 km/h

L'expérimentation de la vitesse à 80km/h doit durer deux ans. Le gouvernement a indiqué que si cela ne marchait pas, la vitesse repasserait à 90km/h, mais la trentaine de manifestants mobilisés ne croient pas en cette promesse.