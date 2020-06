À Paris, des contrôles pour lutter contre le bruit des deux-roues

À Paris, des contrôles ont eu lieu ce mercredi matin dans le but de lutter contre la pollution sonore. Et notamment celle provoquée par le bruit des motos et scooters.

Lutter contre la pollution sonore. Et notamment après la période confinement à Paris. Le débat est également sur la table avec le second tour des élections municipales ce dimanche 28 juin. Mais avant, les agents de surveillance de Paris ont procédé ce mercredi matin à des contrôles sur le bruit émis par les deux roues. "Lorsqu'une moto arrive, déjà on se prépare. Mes collègues regardent la carte grise. Ils regardent le nombre de décibels par rapport au tour moteur et ensuite on mesure", commence d'emblée Alain, directeur adjoint des agents de surveillance à Paris.

Une amende de 90 euros en cas de non-respect

Pour mesurer le bruit émis par les deux roues, ses agents utilisent un sonomètre. "On l'allume, on appuie sur le bouton et on mesure et ça nous donne exactement le nombre de décibels. Et nous nous laissons une marge de manœuvre à +5 décibels", poursuit Alain. Avec ses équipes, ils s'apprêtent à contrôler un motard. "Il est à 94 décibels et là quand on l'a contrôlé il est à un petit peu moins donc ça va. Sinon c'est 90 euros d'amende", insiste Alain.

Les agents de surveillance de Paris tiennent un sonomètre. Il sert à mesurer les décibels. © Radio France - Bradley de Souza

"Le problème des deux-roues, c'est que non seulement ça fait un bruit sur une localisation précise Place Karsky dans le 10e mais quand il continue sa route, il va répandre ce bruit sur plusieurs quartiers voire plusieurs arrondissements", explique Michel Felquay, directeur de la sécurité à la ville de Paris.

Il poursuit et conclut : "Ce bruit est nuisible, nuisible pour la santé et notre rôle est d'apaiser, de réprimer ces pots d'échappements qui sont très souvent trafiqués et qui permettent de faire ce bruit. Je veux multiplier ce type d'opération et nous allons acheter d'autres sonomètres parce que Paris a besoin de calme et d'apaisement".