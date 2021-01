À Paris, la pollution de l'air tue 5.400 personnes chaque année

Une étude parue ce mercredi a calculé les morts prématurées liéés à la pollution de l'air aux particules fines et au dioxye d'azote. Respecter les recommandations de l'OMS pourrait permettre d'éviter plus de 1.400 décès à Paris chaque année.

La pollution de l'air est responsable de plus de 5.000 morts chaque année à Paris selon une étude publiée mercredi. Parue dans le Lancet Planetary Health journal, elle a calculé les morts prématurées liées à la pollution aux particules fines PM2,5 et au dioxyde d'azote (NO2) dans 1.000 villes européennes. La capitale française apparaît comme l'une des villes où la pollution automobile tue le plus.

Paris arrive en effet au 4e rang des villes européennes où les décès imputables au dioxyde d'azote sont les plus importants. Ce gaz, issu en grande partie du trafic routier et principalement des moteurs diesels, est responsable de 2.575 morts prématurées, soit environ 7% de la mortalité. Seules Madrid, Anvers et Turin font pire.

Pour les particules fines PM2,5 Paris n'est qu'à la 370e place de classement. Mais la mortalité due à ce polluant, issue à la fois du trafic automobile, du chauffage au bois et de l'industrie, est tout de même très importante : 2.822 morts prématurées chaque année. Ce sont les villes de Brescia et Bergame, en Italie, qui concentrent le plus de décès liés aux particules fines

50.000 morts évitables

A l'inverse les villes nordiques sont beaucoup plus épargnées par la pollution de l'air. A Reykjavik en Islande, Tromsø en Norvège, Umea en Suède et Oulu en Finlande le nombre de morts est proche de zéro. Mais cela reste une exception en Europe. En moyenne, 84% de la population dans les villes est exposée à des niveaux supérieurs à ceux recommandés par l'OMS pour les PM2,5 et 9% pour le NO2. Respecter les recommandations de l'OMS permettrait d'éviter 51.213 morts prématurées par an, selon les chercheurs.

Ces résultats "montre que de nombreuses villes n'en font toujours pas assez pour s'attaquer à la pollution de l'air", estime Mark Nieuwenhuijsen, de l'Institut de Barcelone pour la santé globale (ISGlobal), qui a mené cette étude. Pour Sasha Khomenko, co-auteur de l'étude, il est important de mettre en place des mesures adaptées aux conditions locales, vu les variations dans les niveaux de pollution. Les changements à mener concernent le trafic routier, l'industrie, les aéroports, les ports, mais aussi le chauffage au bois et au charbon.