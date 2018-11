Paris, France

Savez-vous que vous pouvez payer une amende de 135 euros si vous passez à un feu vert ? C'est une règle qui existe depuis au moins 20 ans dans le Code de la route : quand un carrefour est encombré, il est interdit de s'y engager même si le feu est vert. La verbalisation à Paris va désormais se faire via les caméras de vidéo-protection.

On le voit tous les jours dans la capitale, la règle n'est pas souvent respectée. Jusqu'à présent, les contrôles n'étaient pas simples comme l'explique Caroline Ducatillion, commissaire de police à la direction de l'ordre public et de la circulation à Paris : "C'était compliqué de mettre en place des contrôles dans des conditions déjà dégradées de circulation. Désormais avec la vidéo-verbalisation, c'est possible que ça se développe plus".

Depuis le décret du 17 septembre 2018, les automobilistes peuvent se faire verbaliser via les caméras de vidéo-surveillance. La mesure sera mise en place ces prochains jours à Paris. C'est pourquoi les policiers ont mené une opération de prévention car les automobilistes connaissent peu la règle.

Sur le carrefour entre la rue de Rivoli et la place de la Concorde, les encombrements sont quotidiens. © Radio France - Willy Moreau

"Sincèrement je n'étais pas au courant, je n'avais pas l'impression de faire une infraction, confie Céline. Pour moi, cette amende, c'est du racket."

Ces amendes automatiques sont au contraire une aubaine pour Abdelaziz qui espère rouler plus vite avec son taxi : "Les autres avancent, avancent et au final ça bloque encore plus. On perd beaucoup de temps et des clients râlent. Je préfère m'arrêter au feu même si ça klaxonne derrière".

Tous les conducteurs ne trouvent pas ça évident pour autant comme Nicolas : "On n'a pas le choix. On est pressé, on voit les gens devant passer, on sait que derrière ça pousse aussi. On se sent obligé".

La pression financière ne fait pas toujours le poids, certains automobilistes se disent prêts à payer les 135 euros d'amende du moment qu'on ne leur retire pas de points.