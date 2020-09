A Paris, les "coronapistes" seront pérennisées, "une première étape" salue l'association Paris en Selle

Les coronapistes se sont imposées en quelques jours dans le décor de la capitale. Créées en un temps record, ces pistes peintes en jaune au milieu des voies vont donc rester, promet Anne Hidalgo. Au total 50 kilomètres de pistes cyclables, mais dix kilomètres sont encore à finir d'ici la fin du mois. "Une bonne nouvelle, les coronapistes ont montré leur utilité, elles sont très utilisées", réagit Jean Sébastier Catier, invité de France Bleu Paris ce jeudi.

Selon l'application Geovelo, 20.000 kilomètres de trajets sont réalisés en vélo chaque jour. La semaine dernière, la piste du boulevard Sébastopol, la plus fréquentée, a battu son record avec 17.000 passages de cyclistes en une journée.

Satisfait, le président de l'association de cyclistes veut aller encore plus loin. "C'est une première étape", rappelle Jean-Sébastier Catier qui souhaite maintenant que la maire de Paris aille au bout de ses engagements lors de la campagne municipale, "pour réaliser un réseau de pistes cyclables sur tous les grands axes."

Les cyclistes sont-ils en sécurité ?

En terme d'aménagements, les coronapistes ne sont pas parfaites, reconnait Jean-Sébatsier Catier, qui rappelle qu'elles ont été faites "dans l'urgence" à la sortie du confinement, "des choses vont être revues". Les associations de cyclistes comme Paris en Selle sont associées aux concertations avec la mairie de Paris pour "voir ce qui marche ou pas et corriger les détails".

Mais avec l'afflux important et "difficile à anticiper" des cyclistes, qui parfois n'ont pas l'habitude de pédaler dans la capitale, le nombre d'accidents augmente. +30% de blessés, quatre morts depuis le début de l'année, dont deux le week-end dernier. "Les accidents montrent qu'il faut faire plus pour la sécurité des cyclistes, avec des infrastructures bien conçues, qui vont couvrir les carrefours, suffisamment larges pour absorber un flux de cyclistes qui va continuer de grandir et vont mettre tout le monde en sécurité sur un vélo."

A ceux qui mettent en cause le comportement des cyclistes, parfois tentés aussi de griller les feux rouges, Jean-Sébastien Catier relativise. "Il y a une minorité de cyclistes qui se croient encore sur le tour de France".