A Parthenay, un car qui roule au biogaz

Pour limiter les émissions de particules fines de près de la moitié, on peut utiliser du gaz naturel comme carburant. Dans les Deux-Sèvres, les cars de la ligne 12 entre Parthenay et Niort roulent depuis le mardi 11 juin avec du biogaz. C'est un test mené par Avenir Atlantique en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine.

Le biogaz fait partie des énergies renouvelables, il est plus écologique que le diesel actuellement utilisé pour les cars, avec quasiment la même autonomie. Il est également moins cher : environ 20% d'écart entre un kilo de gaz et un litre de diesel.

Avenir Atlantique cherche, avec cette expérimentation, à convaincre les élus de passer au biogaz pour une grande partie des lignes.

Si le biogaz présente de nombreux avantages, c'est le coût d'une mise en place généralisée qui pose pour le moment problème.

Un véhicule coûte à l'achat entre 30 et 50% plus cher qu'un diesel. Mais surtout, il faut construire des stations de rechargement. Pour une station qui recharge un véhicule à la fois, il faut compter environ 40 000€.

"On est en plein milieu de l'histoire de l’œuf et de la poule : il y a très peu de véhicules au gaz parce qu'il y a peu de stations, et il y a peu de stations parce qu'il y a peu de véhicules au gaz", Pierre Poumarede, directeur d'Avenir Atlantique.